Dáni sa o body podelili: Penaltu Austrálie určilo video

Futbalisti Dánska remizovali vo štvrtkovom zápase C-skupiny MS v Rusku s Austráliou 1:1. Priebežne sú na čele tabuľky so štyrmi bodmi, "Socceroos" majú jeden.

V samarskej Cosmos Arene otvoril skóre už v 7. minúte Dán Christian Eriksen krásnou strelou halfvolejom po prihrávke od Nicolaia Jörgensena. V 38. minúte vyrovnal austrálsky kapitán Mile Jedinak z pokutového kopu, ktorý španielsky hlavný rozhodca Antonio Mateu Lahoz nariadil na základe videozáznamu. Dáni, ktorí v prvom zápase zdolali Peru 1:0, sa najbližšie stretnú v utorok 26. júna v Lužnikách s Francúzmi (16.00 SELČ). Austrálčania v rovnaký deň aj čase v Soči nastúpia proti Peru.

C-skupina, 2. kolo:

Dánsko - Austrália 1:1 (1:1)

Góly: 7. Eriksen - 38. Jedinak (z 11 m), ŽK: Poulsen, Sisto (obaja Dán.). Rozhodcovia: Mateu Lahoz - Cebrian, Diaz (všetci Šp.), 40.727 divákov.

Dánsko: Schmeichel - Dalsgaard, Kjaer, Christensen, Larsen - Delaney, Schöne, Eriksen - Poulsen (58. Braithwaite), N. Jörgensen (68. Cornelius), Sisto

Austrália: Ryan - Risdon, Sainsbury, Milligan, Behich - Jedinak, Mooy - Leckie, Rogic (82. Irvine), Kruse (68. Arzani) - Nabbout (75. Juric)

"Socceroos" nastúpili v úplne rovnakej základnej zostave ako proti Francúzom (1:2), v dánskej zostave nahradil Schöne zraneného Kvista. Dáni pôsobili na začiatku živšie a už v 7. minúte otvorili skóre. N. Jörgensen skvelou šikovnou prihrávkou nabil Eriksenovi, ktorý exportným halfvolejom ľavačkou prepálil brankára Ryana. "Protinožcom" robil veľké problémy elastický dánsky blok, postupne ale vyrovnali hru. Dáni mohli zvýšiť v 25. minúte, ale hlavička N. Jörgensena minula bránu. V 37. minúte sa opäť dostal do akcie VAR, keď rozhodca Lahoz nariadil penaltu po ruke Dána Poulsena v pokutovom území. Kapitán Jedinak, podobne ako proti Francúzom, jedenástku spoľahlivo premenil. Dáni mohli ísť do vedenia opäť v 42. minúte, lopta po centri Eriksena z priameho kopu spadla na nohu Sainsburymu a smerovala za bránkovú čiaru, Ryan ale v poslednej chvíli zasiahol.

Do druhého dejstva vstúpili aktívnejšie Austrálčania, mali niekoľko náznakov, ale nedotiahli ich do úspešnej realizácie. V 52. minúte mohli pykať po akcii Poulsena, ktorého prihrávku pätičkou posunul N. Jörgensen ku Sistovi, ale ten nemieril presne. Dáni v následných fázach akoby strácali pevnú zem pod nohami, súper ich zatlačil, ale strely Mooya či Rogica si cestu do siete nenašli. V 73. minúte zasa aktívny Sisto technickým pokusom tesne minul priestor troch žrdí. Austrálčanom sa potom zranil útočník Nabbout, na ihrisko išiel Juric. Napriek tomu tlačili vediac, že po prehre z prvého zápasu musia hrať na víťazstvo. V 79. minúte to nebezpečne vyskúšal Leckie, ale Schmeichel jeho zámer dobre odhadol. Neuspel ani striedajúci najmladší hráč turnaja Arzani a v 89. minúte opäť ani Leckie, ktorého strelu od zeme Schmeichel "robinsonádou" tiež kryl. V závere sa už stav nezmenil a oba výbery si pripísali do tabuľky jeden bod.

Tabuľka C-skupiny:

1. Dánsko 2 1 1 0 2:1 4

2. Francúzsko 1 1 0 0 2:1 3

3. Austrália 2 0 1 1 2:3 1

4. Peru 1 0 0 1 0:1 0