Strana SaS sa pustila do ministerky: Matečná nesie časť zodpovednosti za zničené životy farmárov

Ministerka pôdohospodárstva Gabriela Matečná (SNS) môže byť odborníčka, aká len chce, ale verejnosťou - farmármi je vnímaná ako zbabelá politická figúrka, ktorá nie je schopná prijať vlastnú zodpovednosť.

Uviedla to v stanovisku Katarína Svrčeková, hovorkyňa opozičnej strany Sloboda a Solidarita (SaS). Podľa podpredsedníčky NR SR za SaS Lucie Ďuriš Nicholsonovej je práve Matečná zodpovedná za taký chod Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR, ktorý umožňuje podvody s agrodotáciami. Nesie zodpovednosť za vytvorenie organizovanej skupiny, ktorej Matečná, generálny riaditeľ Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) Juraj Kožuch a generálna riaditeľka Slovenského pozemkového fondu (SPF) Adriana Šklíbová prihrávajú pozemky a dotácie. Nesie svoju časť zodpovednosti za zničené životy samostatne hospodáriacich farmárov.

"Tých samostatne hospodáriacich farmárov, ktorí dnes spia pod mostom po tom, ako desiatky hodín išli z východu na svojich traktoroch, a ktorých Matečná ani nebola schopná prijať, ani ich vypočuť. Ona má slúžiť im, nie oni jej. To oni vytvárajú hodnoty, ktoré má ona ako ministerka chrániť. Ona má chrániť ich záujmy. Namiesto toho sa o nich vyjadruje slovníkom nehodným ministerky hraničiacim s urážkami, znevažuje ich a očierňuje," poznamenala Lucia Ďuriš Nicholsonová.

Nicholsonová podľa SaS v súvislosti s dvoma kauzami podala trestné oznámenie na generálnu prokuratúru a dúfa, že sa to skončí vyvodením trestnoprávnej zodpovednosti voči Matečnej. "Farmári jej prišli vykričať, že nemá ich dôveru. Dúfam, že budú kričať tak nahlas, že to bude počuť celé Slovensko aj Matečná za svojimi zatvorenými dverami. Týmto pozývam farmárov aj do Národnej rady SR na balkón, aby si vypočuli správu SPF za rok 2017, ktorú príde prezentovať do parlamentu nominantka Matečnej, pani Šklíbová, a z ktorej sa určite dozvieme, že SPF funguje ako dobre naolejovaný stroj. A dúfam, že ešte len vtedy farmári z balkóna zakričia, čo si o tom naozaj myslia, že SPF ich miesto radosti z úrody oberal o pozemky, ktoré obrábali, aby na ne mohla brať dotácie grófka Rošková".

"Ministerka Matečná je na veľkom omyle, keď si myslí, že po tom, ako ju koalícia podržala v kresle ministerky, sa to pre ňu všetko skončilo," odkázala tímlíderka SaS pre pôdohospodárstvo Jarmila Halgašová.