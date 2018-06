Angelina Jolie a jej bývalý nosili prívesky s krvou toho druhého: Exmanžel opísal, ako vznikol kuriózny šperk

Angelina Jolie (43) požiadala svojho druhého manžela Billyho Boba Thorntona (62), aby jej pomohol vylepšiť pošramotenú povesť.

Popularita hollywoodskej krásky od septembra 2016 trvalo slabne. Od rozchodu s Bradom Pittom sa fanúšikovia prikláňajú na jeho stranu. A po nedávnom zverejnení súdneho napomenutia, aby Bradovi nebránila v obnovovaní vzťahu s ich deťmi a nehádzala mu polená pod nohy, je na bode mrazu.

Pomôcť má práve šesťdesiatdvaročný Billy Bob, ktorý teraz tvrdí, že život po boku jednej z najkrajších filmových tvárí bol nádherným obdobím. ,,Spomínam na tie časy ako na úžasné obdobie. Angie je stále mojou kamarátkou a je to skvelý človek, vykonala toho toľko. Nakrútila filmy, ktoré sú pre ňu dôležité, je jedno, či boli úspešné, alebo nie, ona stále tvorí to, čomu verí, a za to ju budem navždy rešpektovať," zveril Billy Bob magazínu HFPA In Conversation.



Thornton žil s Jolie v rokoch 2000 až 2003 a počas toho obdobia nosili na krku ampulky s krvou toho druhého. ,,Veľa vecí, ktoré sa o nás vtedy zverejnili, boli prehnané. Nebolo to také šialené, ako to ľudia písali. Tie prívesky boli jednoduchá vec ,poďme sa bodnúť hrotom noža do prsta a vytlačiť si trochu krvi´. A keď nebudeme práve spolu, budeme nosiť ten prívesok. Bolo to takéto jednoduché. Ale keď to napísali v novinách, znelo to akoby sme nosili na krku kýbel krvi toho druhého," dodal Thornton.



A hviezda filmu Ples príšer tiež vysvetlila, prečo nakoniec došlo k rozvodu. ,,Mali sme jednoducho rozličné životné štýly. Ona má celosvetový životný štýl a ja som agorafobik. Takto to je naozaj, to je asi naozaj jediný dôvod, prečo nie sme stále spolu, možno. Mali sme jednoducho odlíšené cesty života, ktorými sme chceli ísť," dodal Billy Bob.