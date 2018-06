Koniec ozdravného plánu VšZP: Poisťovňa už nebude potrebovať pomoc z ministerstva zdravotníctva

Ozdravný plán Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP) sa končí, základné imanie spoločnosti je aktuálne 25 miliónov eur.

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou potvrdil, že VšZP splnila ciele plánu, stabilizovala náklady, zlepšila výber poistného a dosiahla kladný hospodársky výsledok, čím splnila zákonom stanovenú hodnotu vlastného imania. Povedal to vo štvrtok na tlačovej konferencii v Bratislave generálny riaditeľ VšZP Miroslav Kočan.

"Som veľmi rád, že môžeme dnes zavŕšiť veľmi náročný proces ozdravenia poisťovne, vďaka náročnému obdobiu plnenia plánu sa nachádzame v historicky najlepšej finančnej kondícii," povedal Kočan s tým, že je rád, že sa môžu pozerať do budúcnosti.

Ozdravný plán pre VšZP implementovaný v roku 2017 sa tak vo štvrtok oficiálne končí. Opatrenia, ktoré poisťovňa zaviedla, a tiež nové zmluvné vzťahy a pravidlá, ktoré nastavila, ostávajú v platnosti a budú pokračovať ďalej.

Vlastné imanie poisťovne je aktuálne na úrovni 25 miliónov eur, čo podľa Kočana prekračuje zákonnú hranicu 16,6 miliónov eur. "Poisťovňa dosiahla túto úroveň vlastným kladným hospodárením, nebude teda potrebovať finančnú pomoc akcionára, ktorým je ministerstvo zdravotníctva," vysvetlil generálny riaditeľ. Dodal, že s Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou skonštatovali, že VšZP splnila podmienky na to, aby mohla pokračovať v normálnej prevádzke. Vlani plnili náročných 23 opatrení plánu, no podarilo sa ich splniť.

Po uzávierke prvých štyroch mesiacov dosiahla poisťovňa podľa jej riaditeľa hospodársky výsledok 56,9 milióna eur. Očakáva, že na konci roka bude zisk približne na úrovni 70 miliónov eur. "Medzi hlavné faktory, ktoré dynamicky ovplyvňujú výšku zisku a celkové hospodárenie, patria príjmy od ekonomicky aktívneho obyvateľstva, výška odvodov za poistencov štátu, aplikácia úsporných a ozdravných opatrení či novej legislatívy," vysvetlil novinárom Kočan.

VšZP je však stále v strate z minulých účtovných období na úrovni približne 150 až 160 miliónov eur, tá je podľa slov riaditeľa historicky krytá základným imaním. "Síce tá strata je, no keď sa nám podarí dosiahnuť ten výsledok, ktorý predikujeme, strata sa naďalej bude znižovať a dúfam, že budúci rok budeme v pozícii, že začneme vracať zvýšené základné imanie z roku 2012," povedal.

Z ukončenia ozdravného plánu VšZP má radosť aj ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská (nominantka Smeru-SD). "Ozdravný plán trval rok a pol, bolo to obdobie finančnej konsolidácie, avšak tak, aby sa to nedotklo pacientov," povedala šéfka rezortu. Zároveň dúfa, že poisťovňa prejde do obdobia rozvoja.