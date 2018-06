Muža v reštaurácii odbili s tým, že nemajú voľný žiaden stôl: Nakoniec ho pohostili ako premiéra!

Nedal sa odbiť! Muž sa snažil získať rezerváciu v reštaurácii. Keďže mu ju zamietli, vymyslel si diabolský plán.

Čo by ste urobili vy, ak by ste veľmi chceli večerať v nejakej reštaurácii? No zrejme nie to, čo tento muž. Hoci jeho identita ostáva záhadou, jeho príbeh sa stal na Twitteri virálom, videli ho 2 milióny ľudí.

Keďže mužovi v reštaurácii v Rusku odmietli rezervovať stôl s odôvodnením, že majú plno, nenechal to len tak a vymyslel si plán, ako dosiahnuť svoje - novú identitu. Do reštaurácie zavolal po pár minútach opäť s tým, že je premiér Maroka. Výsledok? Zjedli mu to aj s navijakom! Dostal najlepšie miesto na sedenie, venoval im autogram na tanier a vyfotil sa s ním aj sám šéfkuchár, píše newshub.co.nz.