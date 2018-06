Hasiči zachránili mladú ženu: Do Dunaja skočila zo Starého mosta

Bratislavskí hasiči v stredu neskoro večer zachraňovali mladú ženu (24), ktorá skočila zo Starého mosta do Dunaja. Prúd ju unášal smerom k mostu Apollo.

V stredu krátko pred 22. hodinou dostali hasiči informáciu, že do Dunaja zo Starého mosta v Bratislave skočil človek, ktorého prúd unášal smerom k mostu Apollo. Privolaným hasičom sa podarilo mladú ženu z rieky vytiahnuť. Pri akcii zasahovalo 17 hasičov s potrebnou technikou.

Podľa informácií, ktoré získal Čas.sk, do Dunaja skočila žena (24) z okresu Senica. Čo ju viedlo k skoku do vody, zatiaľ nie je známe. Záchranári ženu previezli do nemocnice.