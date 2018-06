Reakcia SaS na zatknutie Mariána Kočnera: Po tomto podnikateľovi by mali nasledovať ďalší!

Zatknutie podnikateľa Mariána Kočnera vníma opozičná SaS ako krok k očiste krajiny od nespravodlivosti a arogancie moci. Liberáli však zároveň zdôrazňujú, že spravodlivosť na Slovensku sa bude "lámať" práve na tom, či sa podarí v tomto duchu pokračovať.

"Je to práca poctivých príslušníkov polície, prokurátorov a ďalších ľudí, ktorí pomáhali. Teraz bude veľký boj o to, aby zostal vo väzení a bol spravodlivo potrestaný," skonštatoval poslanec Jozef Rajtár. Reč by pritom podľa neho nemala byť len o podnikateľových zmenkách, ale aj o jeho správnaní a obťažovaní niektorých novinárov.

SaS tiež zdôrazňuje, že po tomto podnikateľovi by mali nasledovať ďalší. Ak sa tak nestane, strana nemieni povoliť v tlaku na Smer-SD a celú vládnu koalíciu.