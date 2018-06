Identita nádhernej ruskej fanúšičky odhalená: Priaznivci porna ju oblečenú takmer nespoznali!

Jej fotografie obleteli celý svet. Dokonca sa našli takí, ktorí ju prirovnávali k legende vnadných fanúšičiek Paraguajčanke Larisse Riquelmovej. No keď vyšlo najavo čo kráska Ruska robí, zmizla z obrazu!

Jej prvé zábery sa objavili už počas slávnostného otvorenia šampionátu v moskovských Lužnikách. Odvážne oblečená, či skôr vyzlečená, s typickou ruskou ozdobou vo vlasoch a vlajkami v rukách mávala tak vehementne, že si ju kameramani a fotografi nemohli nevšimnúť. Médiá a sociálne siete vydávali jeden za druhým celé série jej záberov, na ktorých oslavuje gólostroj svojich miláčikov v zápase so Saudskou Arábiou.

Získala by určite svetovú slávu, keby ju nespoznal jeden jej veľký fanúšik, ktorý o nej prezradil aj to, čo chcela ona utajiť. Že sa volá Natália Nemčinová, no používa aj iné mená. Krásna fanúšička je totiž známa pornihviezda, ktorá používa aj iné mená... Zopár z nich prezradil jej žičlivý obdivovateľ. Sú to o.i. Natalia Andreeva, Delilah G, Danica, Amanda, Asya či Annabell, vraj si stačí vybrať...