Päť ľudí prišlo ilegálne do Fínska ako futbaloví fanúšikovia: Jeden z nich skúšal šťastie už druhýkrát

Päť ľudí vstúpilo ilegálne do Fínska s využitím dokumentov, ktorými sa preukazujú fanúšikovia svetového šampionátu vo futbale, ktorý sa teraz koná v Rusku.

Následne v tejto severskej krajine požiadali o azyl, povedal v stredu agentúre Reuters zástupca fínskej pohraničnej stráže. Žiadatelia o azyl nigérijskej, marockej a čínskej štátnej príslušnosti vstúpili do Fínska zo susedného Ruska. Ruské úrady majiteľom vstupeniek na zápasy turnaja umožnili bezvízový vstup a vystavili im tiež príslušné doklady.

"Boli sme na to pripravení, pretože sme vedeli, že je možné vstúpiť do Ruska bez víz," povedal Marko Saareks, ktorý je vo fínskej pohraničnej stráži šéfom oddelenia pre vyhodnocovanie rizík. "Ale bolo prekvapujúce, že to začalo už na začiatku turnaja," dodal vysoko postavený úradník s tým, že podľa jeho informácií sa podobné prípady objavili aj v pobaltských štátoch a v Poľsku.

Fínsko je súčasťou takzvaného schengenského priestoru 19 krajín, medzi ktorými sa dá voľne pohybovať. V mnohých krajinách ale silnie odpor voči otvoreným hraniciam od roku 2015, kedy do Európskej únie prišlo viac než milión migrantov prevažne z Blízkeho východu a Afriky.

Saareks povedal, že nigérijský občan prekročil rusko-fínsku hranicu už minulý piatok, a síce s falošným brazílskym pasom. V sobotu potom prišli traja Maročania. Číňan z Ruska priletel. Pristál v Helsinkách a mal pri sebe iba doklady fanúšika majstrovstiev sveta, uviedli fínske úrady, ktoré všetkých päť prípadov vyšetrujú pre podozrenie z porušenia imigračných zákonov.