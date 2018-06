Taxikárovi Miroslavovi († 51) sa nástup do práce stal osudným: Keď umieral, zrazil dve ženy!

Nastúpil do práce a o chvíľu bol mŕtvy! Vážne zranené sú aj dve náhodné chodkyne. Miroslav († 51) z košickej taxislužby pravdepodobne počas jazdy dostal infarkt a na zastávke autobusu narazil do dvoch žien (47 a 49).

Obe skončili v nemocnici, šoférovi však už záchranka nedokázala pomôcť. Do auta a na šichtu pritom nastúpil len tesne predtým. Vo vozidle košickej taxislužby našťastie nesedeli zákazníci, pretože následky by boli zrejme ešte tragickejšie.

K nehode došlo na Sečovskej ceste ešte pred dopravnou špičkou zhruba o siedmej ráno. „Nevieme, či išlo o náhly zdravotný problém, alebo si vodič zranenia privodil až po náraze. Určí to až pitva. Po našom príchode už však nejavil známky života a následná resuscitácia nebola úspešná,“ uviedla hovorkyňa košickej záchranky Ľubica Bajerovská. „Pravdepodobne z dôvodu náhlej zdravotnej indispozície vodič z Košíc zišiel s vozidlom Citreoën Jumpy z vozovky a narazil do zastávky MHD, kde v tom čase stáli dve chodkyne. Vodič po prevoze do nemocnice zomrel,“ uviedla košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová s tým, že príčina nehody a miera zavinenia sú predmetom vyšetrovania.

Neovládateľné auto zasiahlo na zástavke aj dve chodkyne, obe skončili v nemocnici. „Jednu pacientku sme po ambulantnom ošetrení prepustili a druhá je momentálne v stabilizovanom stave a pri vedomí. Má vážne poranenia dolnej časti tela,“ uviedla hovorkyňa Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Ivana Stašková. Horšie obstála staršia zo žien, ktorej liečba potrvá dlho a vyžiada si aj operáciu.

Na miesto nešťastia prišiel aj zdrvený Miroslavov zamestnávateľ a zároveň majiteľ taxislužby. Ako Nový Čas zistil, taxikár Miroslav († 51) nastúpil do vozidla na neďalekom dispečingu len krátko pred haváriou. Išlo o staronového pracovníka, ktorý mal bohaté skúsenosti a podľa kolegov jazdil pozorne a bez nehôd. „Je to hrozné už len pomyslieť, čo sa stalo. Vyjadrujem sústrasť pozostalým,“ povedal smutne jeden z kolegov.