Školu v Partizánskom chcú pomenovať po kontroverznom Baťovi: Vzbura obyvateľov!

Stredná odborná škola v Partizánskom ponesie od septembra nové meno. Bude ho mať po Janovi Antonínovi Baťovi, ktorý mesto aj založil.

Po vojne ho odsúdili za kolaboráciu, v roku 2007 ho však rehabilitovali. Niektorí rodičia sú vyslovene proti a v názve školy vidia zradu národa, iným to neprekáža. Historik si myslí, že názov je kontroverzný.

S nápadom premenovať školu prišlo vedenie školy v spolupráci s mestom Partizánske. „Tým, že naša škola v minulosti niesla názov po Baťovi, tak sme to opätovne chceli vrátiť. Myslím si, že je to dobrý nápad aj z dôvodu, že Baťa vychovával študentov a budúcich zamestnancov v tom duchu, aby na sebe pracovali,“ vraví riaditeľka školy Katarína Hartmanová (37).

Mnohí študenti však ani len netušia, kto to Jan Antonín Baťa bol. „Naši žiaci v tej dobe nežili a verím, že 80 % študentov ani len netuší, kto to bol. Princípy, ktoré uznával on, chceme aj my a v tomto duchu vedieme aj školu. Pripravujeme na september aj konferenciu, kde vysvetlíme, kto bol a prečo sa po ňom budeme volať,“ pokračuje riaditeľka.

Táto zmena však nie je všetkým po chuti. „Bol uznaný československým súdom za fašistického kolaboranta! To znamená, že jeho hlavným krédom bolo zarobiť za akúkoľvek cenu! Osobne som veľmi rozhnevaný, nakoľko i moja rodina trpela fašistickým útlakom a glorifikovať služobníkov fašizmu sa mi zdá nevhodné,“ hovorí nahnevaný rodič.

„Sme tu na to, aby sme si to následne vysvetlili,“ dodala riaditeľka. „V našej spoločnosti sa nič nemôže stať, keď sa takto bude škola volať. Vieme, že on kolaboroval a bol odsúdený. Bol podnikateľ, vyrábal pre nacistov. Myslím si, že keby sa škola volala po Baťovcoch, tak je to v pohode, ale takto je to trochu kontroverzné. Ťažko sa posudzuje, či v tom čase to ľudia museli robiť, alebo boli prinútení,“ povedal generálny riaditeľ Múzea SNP Stanislav Mičev.

Jan Antonín Baťa

narodil sa v r. 1898 v Uherskom Hradišti ako najmladší syn Antonína Baťu

po smrti nevlastného brata Tomáša sa v roku 1932 stal jediným majiteľom spoločnosti Baťa v Zlíne

bol obvinený za spoluprácu s nacistami a v máji 1947 bol výrokom súdu označený za kolaboranta a zradcu národa, odsúdený na väzenie a prepadnutie majetku

po vojne sa márne snažil očistiť svoje meno

zomrel v r. 1965 v Brazílii

rehabilitovať sa ho podarilo až Baťovej rodine v r. 2007

Žiaci a učitelia: Je to dobrý nápad

Kristína Kocmaníková (18), 3. ročník

Otvoriť galériu Kristína Kocmaníková (18), 3. ročník. Zdroj: Zuzana Šišovská

Ja si myslím, že je to dobrý nápad a konečne bude viac vecí pomenovaných po Baťovi, keďže toto mesto založil.

Dominik Lehocký (18), 3. ročník

Otvoriť galériu Dominik Lehocký (18), 3. ročník. Zdroj: Zuzana Šišovská

Ja si myslím, že je to fajn, že sa naša škola bude volať po Baťovi. Môžeme byť na to hrdí.

Zuzana Mošková (49), učiteľka

Otvoriť galériu Zuzana Mošková (49), učiteľka. Zdroj: Zuzana Šišovská

Je to ekonóm, podnikateľ, aj keď mu história pripisuje kolaborantské úmysly. Učia sa o ňom deti, takže si myslím, že jeho meno opodstatnenie má.“