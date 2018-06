Vydražia pohľadnicu od cestujúcej zo slávneho parníka: Odkaz 4 dni pred potopením Titanicu

Je to len pohľadnica s krátkym textom a predsa by mohla stáť vyše 23 000 eur. Napísala ju totiž cestujúca z lode Titanic iba štyri dni pred jej skazou. Karta vypísaná ceruzkou teraz putuje do dražby.

Pri potopení legendárneho parníka Titanic pred 106 rokmi zahynulo 1 503 ľudí. Osudným sa im stal nočný náraz na ľadovec a nedostatok záchranných člnov na palube. Námorná katastrofa dodnes fascinuje množstvo zberateľov, ktorí sú za predmety viažuce sa na tragédiu ochotní zaplatiť nemalé sumy.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Pohľadnicu napísala istá Sarah Daniels svojej priateľke Nell Green do Birminghamu 11. apríla 1912. Opečiatkovali ju na pošte v írskom Queenstowne (dnešný Cobh), ktorý bol poslednou zástavkou parníka na ceste naprieč veľkou mlákou. Sarah z „nepotopiteľnej“ lode píše, ako by si želala, aby jej priateľka bola s ňou, že Titanic je pekná loď a výlet by jej urobil určite dobre.

„Príbeh Titanicu je taký zaujímavý, pretože všetci počuli o tejto katastrofe," hovorí zberateľ Colin Such. Poštovú kartu spolu s výskumnými poznámkami ponúkajú do dražby potomkovia adresátky.

Sarah Daniels nakoniec skazu lode prežila. Pracovala ako slúžka pre bohatú rodinu Allisonovcov z kanadského Montrealu a cestovala s nimi prvou triedou. Hudson Allison podľa historických záznamov neveril, že im na lodi po náraze hrozí nejaké nebezpečenstvo a rozhodol sa ostať s manželkou Bessie a ich dcérou Lorraine na palube. Z celej rodiny tak prežil len malý synček Trevor, ktorého druhá slúžka rodiny Alice držala na rukách a vzala ho do záchranného člna. Trevorova sestra Lorraine sa stala jediným dieťaťom z prvej triedy, ktoré potopenie neprežilo.

„Želám si, aby si tu bola so mnou. Je to prekrásna loď a urobilo by ti to dobre. Práve idem na palubu."

Titanic

Otvoriť galériu Titanic. Zdroj: getty images, warwick & warwick

Trieda: Olympic

Majiteľ: White Star Line

Začiatok výstavby: 31. marca 1909

Spustenie na vodu: 31. mája 1911

Vstup do služby: 10. apríla 1912

Osud: potopený 15. apríla 1912 o 02.20

Výtlak: 52 310 ton

Dĺžka: 260 m

Šírka: 28,25 m

Ponor: 10,54 m

Maximálna rýchlosť: 44 km/h

Plná kapacita: 3 547 cestujúcich a členov posádky

Zahynulo: 1 503, zachránilo sa 70