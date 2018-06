Vačkovej dcéra podedila herecký talent, no ľahké to mať nebude: Nekompromisné slová slávnej matky

Protekciu dcére nevybaví. Herečka Zuzana Vačková (49) už pobadala, že jej dcéra Maruška (12) po nej podedila herecké gény.

Na ceste za kariérou ju však za ruku vodiť nemieni. Vačková je už dlhé roky varená-pečená vo svete filmu, divadla aj televízie. Podobným smerom sa chce vybrať aj jej dcéra Maruška. Dievčina však zo skúseností a kontaktov svojej mamy ťažiť nebude. „Dcéru to ťahá k divadlu, ale nikdy by som nespravila to, že by som ju niekde pretláčala,“ povedala Novému Času známa herečka, ktorá to svojej tínedžerke rozhodne nemieni uľahčovať.

Mladá slečna sa tak bude musieť posnažiť sama. „Lebo keď to má človek dané, tak si to neváži. Keď má na to talent, tak sa k tomu prebojuje aj sama,“ zdôvodnila svoje rozhodnutie Zuzana, ktorá na svojej kariére stále usilovne pracuje.