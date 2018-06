Tehotná exfarmárka zažila horor na vlasnej koži: Autonehoda tesne pred pôrodom!

Horor vo vysokom štádiu tehotenstva! Nikola Máčeová (28), známa z reality show Farma, už čoskoro privedie na svet druhé dieťatko.

Radostné očakávanie jej však pokazila autonehoda, po ktorej ju záchranka odviezla do nemocnice. Máčeová vo vysokom štádiu tehotenstva zažila chvíle, ktoré by nechcela zažiť žiadna nastávajúca mama. Pokojná rodinná jazda autom s priateľom Dušanom a jedenapolročným synčekom Dylanom v Nitre sa v okamihu zmenila na drámu.

„Stáli sme na ceste, priateľ mal nohu na brzde. Odrazu do nás zozadu napálilo auto a hlavou som narazila na čelné sklo. Okamžite som priskočila k malému, či je v poriadku. Našťastie bol len vystresovaný,“ opísala vypätú situáciu Nikola, ktorá mala obrovský strach aj o svoju dcérku v brušku.

„Som už v deviatom mesiaci. Zavolali sme sanitku. V nemocnici ma dali na pásy, aby počuli odozvy bábätka. Lekárka mi povedala, že ak by som mala pás, tak by som na mieste rodila,“ dodala budúca mamička, ktorá je aj napriek nepríjemnej skúsenosti našťastie v poriadku a odnieslo si to „len“ jej narazené čelo a zdemolovaný zadok auta.