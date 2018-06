Obranca Interu Miláno Milan Škriniar má za sebou operáciu očí: Už nemusím žmúriť do diaľky!

Má za sebou skvelú sezónu, v ktorej pomohol talianskemu klubu Interu Miláno dostať sa po ôsmich rokoch opäť do Ligy majstrov. Reč je o slovenskom obrancovi Milanovi Škriniarovi (23), ktorý v utorok podstúpil laserovú operáciu očí, aby sa zbavil dioptrií do diaľky.

Doteraz videl na 40 % , teraz už stopercentne, takže v novej sezóne sa očakáva, že bude hrať ešte lepšie. Talentovaný stopér si pred tromi rokmi všimol, že sa mu zhoršuje videnie do diaľky.

„Podstúpil som prvotné vyšetrenie, na ktorom mi lekárka odporučila dioptrické okuliare a kontaktné šošovky. Dal som si vyrobiť oboje, ale šošovky som si nikdy nevedel dať poriadne do oka. Okuliare som používal pri telke či za volantom. V bežnom živote som ich nenosil,“ prezradil Milan Škriniar.

Kedykoľvek potreboval dovidieť na text do diaľky, tak prižmuroval, aby dokázal zaostriť. „Na ihrisku mi to nerobilo problémy, rovnaké dresy som rozoznal. Nemal som až tak silno poškodený zrak, že by som nevidel. Napriek tomu sa teším z rozdielu v kvalite videnia, ktorú pocítim aj pri zápasoch.“ Detailné vstupné očné vyšetrenie na bratislavskej Očnej klinike NeoVízia, kde v utorok podstúpil zákrok laserom pomocou metódy NeoLASIK HD, však potvrdilo, že bez okuliarov a šošoviek, ktoré Milan bežne nenosil, mal iba 40-percentné videnie.

„Pred operáciou som mal, samozrejme, strach, veď obavy sú vždy. Podstúpil som však precíznu očnú prehliadku. Vyšetrili mi každý detail, cítil som sa super. Operáciu mi schválili aj v klube. Povedali mi, že ak dôverujem lekárom na klinike, tak súhlasia,“ pokračoval Škriniar, ktorý môže začať s ľahkým tréningom už o týždeň.

„Už o sedem dní začať s ľahkými aeróbnymi aktivitami ako beh, fitnes či bicykel. Tri týždne po operácii sa môže opäť vrátiť na ihrisko,“ prezradila jeho ošetrujúca očná lekárka aj chirurgička Adriana Smorádková.