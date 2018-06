Ronaldo pokračuje v provokovaní Messiho: Na zápas nastúpil so špeciálne upravenou briadkou!

Futbalisti Portugalska zvíťazili v stredajšom zápase B-skupiny MS nad Marokom 1:0.

O jediný gól zápasu v moskovských Lužnikách sa v 4. minúte postaral Cristiano Ronaldo, keď hlavičkou prekonal Munira El Kajouiho. Kapitán Portugalska je so štyrmi gólmi priebežne najlepší strelec šampionátu. Bol to pre neho zároveň 85. gól v reprezentačnom drese, čím sa stal najlepším európskym reprezentačným strelcom. V celosvetovom rebríčku je pred ním iba Ali Daei z Iránu, ktorý zaznamenal 109 gólov v národnom tíme.

Ronaldo už v poslednom zápase, v ktorom sa blysol hetrikom, naznačoval, že to on je Koza (z angličtiny GOAT, čo je zároveň skratka pre "najlepšieho všetkých čias", teda Greatest Of All Time), čím narážal na Messiho vystúpenie v reklame Adidasu. V zápase s Marokom svoje provokácie povýšil na úplne novú úroveň, keď nastúpil s do očí bijúcim zostrihom brady.

Vo svojich výrokoch však zostáva Ronaldo nečakane skromný: "Som šťastný, že som strelil gól, ale najdôležitejšou vecou je víťazstvo. Musíme sa koncentrovať na každý zápas, aby sme mohli napredovať," povedal po víťaznom zápase s Marokom. Portugalsko odohrá tretí zápas v B-skupine v pondelok 25. júna od 20.00 SELČ v Saransku proti Iránu.