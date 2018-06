Kurz je za prísnejšie opatrenia: Vracanie migrantov z hraníc Nemecka by sa prejavilo v celej Európe

Pokiaľ by Nemecko začalo vracať nelegálnych migrantov priamo zo svojich hraníc, pristúpili by k takémuto kroku aj iné európske krajiny.

Rakúsky kancelár Sebastian Kurz to povedal v stredu v Linzi na stretnutí s Markusom Söderom, premiérom nemeckej spolkovej krajiny Bavorsko. Söderova Kresťanskosociálna únia (CSU) presadzuje sprísnenie režimu na nemeckých hraniciach, čím sa dostala do sporu so sesterskou Kresťanskodemokratickou úniou (CDU) kancelárky Angely Merkelovej.

"Mali by sme byť pripravení na skutočnosť, že národné hraničné kontroly budú posilnené v celej Európe počnúc Nemeckom," cituje šéfa rakúskej vlády agentúra DPA. Konzervatívec Kurz, ktorého Rakúska ľudová strana (ÖVP) vládne v koalícii s pravicovo-populistickou Slobodnou stranou Rakúska (FPÖ), je považovaný za spojenca bavorskej krajinskej vlády.

Za príčinu súčasných kontrol na rakúsko-nemeckých, rakúsko-maďarských či rakúsko-talianských hraniciach označil šéf rakúskej vlády opätovne azylovú politiku Nemecka v období migračnej krízy v roku 2015. Predstavitelia CSU presadzujú, aby boli určité skupiny nelegálnych migrantov prichádzajúcich do Nemecka vracaní priamo zo štátnych hraníc, zatiaľ čo Merkelová je proti jednostrannému postupu Nemecka a chce nájsť "európske riešenie" tohto problému.

Kancelárka sa má snažiť nájsť takéto riešenie do konca júna a preskúmať, ktoré krajiny EÚ budú pripravené spätne prijímať migrantov zaregistrovaných predtým na ich území. V prípade, že sa to Merkelovej nepodarí, predseda CSU a minister vnútra Horst Seehofer chce nariadiť vracanie migrantov z hraníc i bez jej súhlasu.

Predseda Európskej komisie (EK) Jean-Claude Juncker v stredu potvrdil, že najvyšší predstavitelia niektorých členských štátov EÚ vrátane Nemecka boli pozvaní na "neformálne" rozhovory o migrácii ešte pred budúcotýždňovým summitom EÚ. Téma migrácie bude jedným z hlavných bodov diskusií národných lídrov na summite v Bruseli, ktorý sa uskutoční 28. a 29. júna.

Podľa stredajšieho vyjadrenia Södera je aj CSU za európske riešenie migrácie, musí však priniesť rýchly účinok. Bavorský premiér zároveň vyjadril názor, že Berlín začal v danej záležitosti postupovať rýchlejšie práve vďaka "jasnému postoju" jeho spolkovej krajiny. Počas stretnutia s Kurzom sa vyslovil za vytvorenie "chránených zón" pre migrantov v Afrike a vyjadril tiež podporu požiadavkám Rakúska na posilnenie ochrany vonkajších hraníc EÚ.

Počas nadchádzajúceho polročného predsedníctva v Rade EÚ sa chce Rakúsko zamerať práve na tému bezpečnosti a ochrany vonkajších hraníc. Kurz nedávno prišiel s návrhom vytvoriť spoločne s Nemeckom a Talianskom tzv. os ochotných, presadzujúcu prísnejšiu migračnú politiku na úrovni EÚ. Podľa DPA pritom upútal tento výraz pozornosť, keďže môže pripomínať spojenectvo Nemecka, Talianska a Japonska počas druhej svetovej vojny.

Ohľadne aktuálneho vývoja v Nemecku vyjadril Kurz nádej, že sa tamojšej spolkovej vláde podarí nájsť spoločnú reč. Dodal, že primárnym cieľom je i pre Rakúsko nájdenie európskeho riešenia migrácie.