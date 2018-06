Odpadnete, čo robila Emily 5 hodín po pôrode: Niektoré mamičky budú zhrozené, iné jej budú tlieskať

Emily Chell (27) z britského Newcastle-under-Lyme dostala kontrakcie v predvečer svadby svojej sestry Katie, na ktorej mala byť družičkou.

Majiteľka kozmetického salóna to vôbec nečakala, keďže termín pôrodu mala až o tri týždne. O polnoci Emily doviezol partner do nemocnice. ,,Keď sme tam boli, neustále som opakovala, že na druhý deň na poludnie musím byť v kostole. Doktori mi povedali, že ak všetko prebehne bez komplikácií a dieťatko sa narodí do 7. hodiny ráno, tak to stihneme. A hoci som porodila 7:10, z nemocnice nás na svadbu pustili,“ cituje The Sun novopečenú mamičku. Pôrod synčeka Brodyho prebehol úplne v poriadku a o pár hodín s ním už opúšťala zdravotné zariadenie.

,,Na obrad sme meškali desať minút, ale svadobčania na nás čakali a prešla som uličkou k oltáru s Brodym v náručí. Všetci sa tešili, bol to krásny moment. Žartovali sme, že Brody si tú svadbu nechcel nechať ujsť,“ opísala Emily, ktorá na svadbu aj so synčekom dorazila len 5 hodín po pôrode. ,,Cítila som sa ešte trochu omámená z liekov, ale vydržala som a po príhovoroch na hostine som šla Brodyho nakŕmiť,“ povedala mladá žena, ktorá zažila dva výnimočné životné okamihy, pôrod dieťaťa aj svadbu sestry, v rozpätí pár hodín.