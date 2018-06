Hubári puknú od závisti, keď uvidia, čo našiel Martin: Stačilo sa raz zohnúť, má úlovok na celú polievku!

Pre hubárov je to raj. Kto sa už teraz teší, že cez víkend pôjde do lesa?

Do praženice, alebo kapustnice? Každý hubár má svoj najlepší recept ako využiť nádielku, ktorú v lete nazbiera. Hríby sú dobré do polievky, na sušenie, aj do praženice. A tak nečudo, že sa im hubári tak tešia.

Do redakcie nám poslal svoj úlovok čitateľ Martin. Cez víkend sa zastavil v lese na Hornej Nitre a podarilo sa mu nájsť vytúžený cieľ všetkých hubárov. Krásne hríby sa hrdo týčili z lístia a čakali na to, kedy ich niekto šupne do košíka.