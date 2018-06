Žena pozvala na svoju svadbu aj bývalého priateľa: Jeho odpoveď nemá chybu!

Nie každý by na vlastnú svadbu pozýval svojho bývalého partnera.

Hayley Stamper z Nebrasky sa bude čoskoro vydávať a na blížiacu sa svadbu neváhala pozvať aj svojho ex.

Pre niekoho čudné, pre niekoho nič zarážajúce. Hayley svoj krok vysvetľuje tým, že s bývalým frajerom sa rozišli pred piatimi rokmi a doteraz sú z nich dobrí priatelia. "Nie každý rozchod musí mať traumatický koniec. Zostali sme priateľmi a stále sa vieme zabaviť na vlastných vtipoch. Ak sa môj snúbenec aj ex vedia na tomto príspevku zasmiať, mali by ste aj vy," napísala na Twitteri.

Keďže expartnerov spája zmysel pre humor, odpoveď na pozvánku od Hayleyho ex nebola vôbec seriózna. Úlohou tých, ktorí sa svadby zúčastnia, bolo napísať na pozvánku názov piesne, na ktorú si určite zatancujú. "I loved her first (Miloval som ju prvý)," napísal Hayleyn ex. Príspevok sa stal hitom internetu.