Skvelá správa pre slovenskú hádzanu: Príde k nám európska elita!

Slovensko bude spolu s Maďarskom hostiť majstrovstvá Európy v hádzanej mužov v roku 2022.

Právo organizovať šampionát pridelili spoločnej kandidatúre delegáti kongresu Európskej hádzanárskej federácie (EHF) v stredu v Glasgowe. Dejiskami slovenskej časti šampionátu budú Bratislava a Košice.

Spoločný slovensko-maďarský projekt s mottom "Celebration of Handball - Oslava hádzanej" sa uchádzal o ME 2002 alebo o ME 2024. Napokon uspel v boji o EHF EURO 2022 v konkurencii jednotnej kandidatúry troch krajín - Francúzska, Španielska a Belgicka pomerom hlasov 32:14. Dánsko a Švajčiarsko tesne pred hlasovaním spoločnú kandidatúru na rok 2022 stiahli a uchádzali sa iba o ME 2024.

Šampionát v roku 2022 by sa mal hrať v termíne 14. až 30. januára 2022. Počíta s dvoma slovenskými a štyrmi maďarskými dejiskami. Dve základné skupiny šampionátu, na ktorom sa predstaví spolu 24 účastníkov, odohrajú v Bratislave na ZŠ Ondreja Nepelu (kapacita 10.050 divákov), jednu v Košiciach v Steel Aréne (8350). Ďalšie dejiská základných skupín budú Debrecín (6500), Veszprém (8469) a Szeged (8143) v Maďarsku.

Dve šesťčlenné štvrťfinálové skupiny sa uskutočnia v Budapešti a Bratislave. Európsky šampionát vyvrcholí záverečnými duelmi v Budapešti v Aréne Lászlóa Pappa s kapacitou 14.000 miest.

Kandidatúru Slovenska a Maďarska na usporiadanie európskeho šampionátu v hádzanej výrazne podporil aj Slovenský olympijský výbor (SOV). "Na kandidatúre sme spolu s partnerským maďarským zväzom pracovali viac ako rok, absolvovali sme desiatky možno až stovky stretnutí. Urobili sme naozaj kus zodpovednej roboty," povedal ešte pred hlasovaním prezident Slovenského zväzu hádzanej (SZH) Jaroslav Holeša.

V stredajšej predpoludňajšej prezentácii v Glasgowe sa slovensko-maďarská kandidatúra prezentovala ako "skutočne stredoeurópske EURO" s veľmi ľahkou dostupnosťou všetkých šiestich dejísk a cestou medzi nimi do maximálne dvoch hodín. Ambasádormi projektu boli bývalý skvelý slovenský reprezentačný brankár Richard Štochl a maďarský reprezentant Lásló Nagy.

Pôvodnou myšlienkou bola kandidatúra troch stredoeurópskych krajín - Slovenska, Maďarska a Česka. Česi ale z finančných dôvodov vlani od projektu odstúpili. Slováci spolu s Maďarskom neuspeli pred necelými piatimi rokmi v snahe získať mužské MS 2019. Rada Medzinárodnej hádzanárskej federácie (IHF) vtedy v katarskej Dauhe pridelila šampionát favorizovanému projektu Dánska a Nemecka.

V januári tohto roku sa ME mužov uskutočnili v Chorvátsku, ďalší európsky šampionát v roku 2020 budú premiérovo spoločne hostiť až tri krajiny - Rakúsko, Nórsko a Švédsko.