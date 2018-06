Tragická nehoda taxikára v Košiciach: Vrazil do zastávky MHD, zranil dve ženy

Vážna nehoda sa stala v stredu ráno v Košiciach. Taxikárovi prišlo za volantom nevoľno, privolaní záchranári ho oživili. Muž však napokon zomrel.

Muž mal byť v práci prvý deň - informoval portál tvnoviny.sk. Nehoda sa stala krátko po 7. hodine na Sečovskej ceste pri odbočke na Orechovú ulicu. Taxikárovi malo prísť nevoľno a autom vrazil do zastávky MHD, pričom vážne zranil dve ženy. Obe ženy, ktoré boli pri vedomí, previezli so zraneniami do košických nemocníc. Sú mimo ohrozenia života.

"Taxikára sa privolaným záchranárom podarilo oživiť, napokon však zomrel," uviedla hovorkyňa operačného strediska záchranárov Alena Krčová.

"Príčiny smrti, či išlo o zdravotný problém, alebo následok zranení pri dopravnej nehode, nie sú zatiaľ známe. Viac napovie pitva,“ povedala hovorkyňa košickej záchranky Ľubica Bajerovská.