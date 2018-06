Nitrou sa šíri strach z nákazy: Mesto sa rozhodlo rázne zakročiť

Najskôr to bol svrab, teraz sú to ploštice. Nitra neustále bojuje s pliagou, ktorá sa šíri v časti Orechov dvor. Táto časť je známa ubytovňami pre sociálne odkázaných občanov. Súčasný stav však vyžaduje oveľa viac, ako len obyčajnú dezinfekciu.

Nitrou sa šíri strach z nákazy svrabu a ploštíc od obyvateľov Orechovho dvora. Pokým sa svrabu už podarilo zbaviť, od marca tohto roku stále bojujú s plošticami. Magistrát sa preto rozhodol rázne zakročiť a urobiť komplexné riešenie.

"V piatok minulý týždeň sa uskutočnila porada primátora a zainteresovaných zložiek, aby sa prijali konečné opatrenia," povedal Andrej Jančovič, hovorca mestského úradu. Skúsenosti s čiastočnými dezinfekciami sa totiž ukázali ako neúčinné. "Dohodlo sa, že bude vypracovaný pokyn pre obyvateľov, opravená komunikácia, zabezpečené bude uzatváranie objektov (chýbajúce okná) a uzamykanie dverí. Následne sa zabezpečí výstavba provizórneho ubytovania na základe dohody s hasičmi a pripojenie hygienických zariadení na vodu a kanalizáciu," dodal Jančovič.

O tom, že kompletná dezinfekcia a deratizácia si bude vyžadovať dočasné vysťahovanie obyvateľov, na magistráte vedeli už predtým. Plánovali zapožičanie armádnych stanov, vojsko to však odmietlo. Momentálne zvažuje zakúpenie vlastných stanov, alebo umiestnenie ľudí do telocviční a podobných zariadení. "Všetky opatrenia vrátane dezinsekcie budov sa plánujú uskutočniť do konca júna 2018," uzavrel Jančovič. Do upratovania chce mesto zapojiť aj samotných obyvateľov tejto lokality. "Áno, uvažujeme o tom, že ich zapojíme do čistenia a prác, mohli by sa im tak odpustiť nejaké podlžnosti voči mestu," povedal Jozef Dvonč, primátor mesta. Celá akcia však musí byť prísne organizovaná, podľa slov primátora nesmie prísť k tomu, aby ľudia, ktorí budú dočasne ubytovaní v provizórnych podmienkach a nakazení, neodišli svojvoľne bývať niekde inde. Hrozilo by, že nákaza by sa šírila nekontrolovateľne ďalej a po ich návrate by ju priniesli späť.

Ploštice

Ploštica posteľná je hrdzavočervený bezkrídly hmyz veľký 5 – 9 mm, napáda svoje obete spiace za tmy. Uštipnutie spôsobuje u väčšiny ľudí vznik spočiatku bolestivých, neskoršie svrbiacich mierne vyvýšených pupeňov. Silnejšie pobodanie u citlivých ľudí sprevádza horúčka, opuchy a niekedy aj žihľavková vyrážka po celom tele.

Svrab

Je to vysoko nákazlivé ochorenie kože, ktoré sa prenáša z človeka na človeka. Šíri sa najmä v kolektívoch, kde ľudia žijú v tesnom kontakte. Prvým príznakom ochorenia je pocit svrbenia, zo začiatku mierny, stupňuje sa hlavne v noci a v teple. Na koži sa ochorenie prejavuje vyrážkami a pľuzgierikmi. Vďaka intenzívnemu svrbeniu sa postihnutý škriabe, v miestach porušenej kože sa tvoria pľuzgiere. Do rozškriabaných rán môže byť zanesená infekcia a rany môžu hnisať.