Známa topmodelka ukázala fotku svojho bábätka.

Candice Swanepoel (29) už niekoľko rokov spolupracuje so známou spoločnosťou Victoria's Secret. V utorok sa na sociálnej sieti Instagram pochválila fotkou novorodeniatka.

"Požehnaná," napísala Candice k fotografii. Meno jej druhého potomka však zatiaľ neprezradila, no podľa portálu ETonline by to mal byť chlapček.

So svojím snúbencom Hermannom Nicolim má aj ročného syna Anaca.