Turisti v Botanickej záhrade sa nemajú kde občerstviť: Naozaj o bufet nemá nikto záujem?

Exotické kvety a príjemný chládok počas horúčav. Práve pre tieto veci vyhľadáva tieň Botanickej záhrady nejeden návštevník. Aj keď je tam na čo pozerať, turisti sa nemajú kde občerstviť. Jediný bufet je zatvorený. Svoj hlad či smäd tak musíte zahnať v často nefungujúcom automate alebo vodou z fontánky.

V spomínanom bufete nebola v minulosti o jedlo a pitie núdza. Tomu je však koniec. „O bufet sa staral pán Havlíček, ktorý robil najlepšie placky. Žiaľ, ochorel a už sa tomu nemôže venovať,“ vysvetlil Dušan Melíšek, konateľ spoločnosti prevádzkujúcej stánok a dodal. „Mali sme niekoľko záujemcov, no keď sa dozvedeli pravdepodobnú výšku tržieb, cúvli.“ Podľa neho je to práca vhodná pre dôchodcov. Nebudú sedieť doma a ako bonus prežijú deň v krásnom prostredí. Zufalý je aj riaditeľ záhrady Jaroslav Bella. „Veľmi ma to mrzí. Pre návštevníkov sme zriadili automat, no o ten sa tiež treba starať a občas sa pokazí. Ohľadom stánku máme zmluvu so spoločnosťou do konca roka,“ ozrejmil Bella.

Návštevnosť záhrady

Priemer za rok: 5 000 návštevníkov

Tržba v stánku za sezónu: 6 000 €

Koho hľadajú