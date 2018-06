Čašníčka Nikola po krvavej bitke v bare: Juraj ma chcel zabiť dýkou!

Má strach o život! V nedeľu nadránom sa v jednom z topoľčianskych barov odohrala krvavá dráma.

Juraj (32) si podľa svedkov prišiel vybavovať účty s čašníčkou Nikolou (28). Tej sa zastali prítomní zákazníci a jeden z nich, Lukáš (32), vzápätí dostal 7 rán nožom. Otec dvoch detí bojuje v nemocnici na oddelení ARO o život a agresívneho Juraja policajti obvinili z ublíženia na zdraví a výtržníctva. Vydesená Nikola tvrdí, že Juraj ju chcel zabiť.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Ku krvavej dráme došlo v nedeľu pred treťou hodinou ráno. „On tu prišiel a pýtal si odo mňa peniaze, ktoré mu dlhujem, hoci sme boli riadne dohodnutí na splátkach. Bolo tu veľa ľudí, mala som robotu, tak som mu hovorila, že ja mu to naraz neviem dať, však sme sa dohodli. Ale bol agresívny,“ opisuje udalosti čašníčka Nikola (28). Juraj si podľa nej nedal povedať. „Keď neprestal, tak som ho radšej ignorovala, nechcela som sa s ním hádať. Ale stále mi vulgárne nadával, hodil po mne popolník a skúšal aj malú chladničku,“ dodala čašníčka. Upokojiť sa ho pokúšala aj prevádzkarka Denisa (34), vyhadzovači i ostatní hostia. „Sľúbil, že pôjde už domov a dá pokoj. No nestalo sa tak,“ potvrdzuje Denisa.

Vytiahol dýku!

Agresivita Juraja sa podľa Nikoly stále stupňovala. „Potom začal na mňa kričať: Ty su*a, zabijem ťa. Hrozne som sa bála. Vtedy sa už postavil oproti nemu Marek, aby mu v tom zabránil. Juro totiž vytiahol dýku,“ približuje začiatky tragédie zúfalá čašníčka. „Zaháňal sa tou dýkou dookola, Markovi hneď dorezal ruky, to ale priskočil na pomoc jeho brat Lukáš a vyhadzovači. Juraj je veľký a silný chlap. Zrazu len začal Lukáša bodať a ten klesol celý krvavý na zem,“ opisuje hrôzu Nikola s tým, že časť ľudí ratovala dobodaného Lukáša a ďalší sa snažili spacifikovať Juraja. „Jednému z vyhadzovačov sa podarilo zobrať mu dýku a položil ju na barový pult. Ďalší s ním zápasili, dokiaľ sa im ho nepodarilo udržať na zemi. Keby to neurobili, zabil by mňa a možno aj ďalších,“ dodala vystrašene Nikola, ktorá pridala smutnú perličku na záver: „Po príchode polície omylom dali putá inému mužovi, Juro sedel a len sa všetkému smial...“

Krvavá oslava

Juraja po krvavej dráme posadili za mreže. „Muž bol vyšetrovateľom obvinený z trestných činov ublíženia na zdraví a výtržníctva. V prípade dokázania viny hrozí za tieto trestné činy trest odňatia slobody na 4 až 10 rokov. Vyšetrovateľ dal prokuratúre podnet na návrh na väzobné trestné stíhanie obvineného,“ potvrdila Renáta Čuháková, nitrianska krajská policajná hovorkyňa. „Sudkyňa Okresného súdu v Topoľčanoch rozhodla o väzobnom stíhaní Juraja P.," povedala hovorkyňa súdu Lenka Kiriazev. Lukáš, ktorý utŕžil 7 bodných rán, bojuje v nemocnici o život. Jeho partnerka je z desivej udalosti v šoku. Lukáš do podniku išiel podľa prevádzkarky len preto, lebo ho zavolal kamarát, ktorý oslavoval narodeniny. Podľa zistení Nového Času útočník Juraj leží momentálne tiež v topoľčianskej nemocnici a podal trestné oznámenia na mužov, ktorí mu zabránili v najhoršom a tiež na Lukáša. „Vieme, že je v cele predbežného zadržania náš vyhadzovač Jožo, Marek, ktorý sa mu postavil ako prvý, a ešte jeden z obrancov,“ povedala prevádzkarka Denisa. „On sa na mňa chystal, plánoval to, všade o tom hovoril, že ma zabije a aj mne sa tým vyhrážal. Preto si zobral tú dýku, to nebol nejaký vreckový nôž. On plánoval moju vraždu,“ zakončila so slzami v očiach Nikola.