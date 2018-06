Český minister spravodlivosti Pelikán sa vzdal poslaneckého mandátu: Úplný odchod z politiky!

Český minister spravodlivosti v demisii Robert Pelikán (ANO) sa v utorok vzdal poslaneckého mandátu. Jeho rezignáciu prijal predseda snemovne Radek Vondráček. Informovala o tom na Twitteri hovorkyňa ministerstva spravodlivosti Tereza Schejbalová.

Úplný odchod z politiky avizoval Pelikán v apríli, keď vylúčil, že by mohol pokračovať v budúcej vláde, pripomína spravodajský server Novinky.cz.

Pelikán bol ministrom spravodlivosti od marca 2015 vo vláde Bohuslava Sobotku (ČSSD), vo funkcii zostal aj v súčasnom prvom kabinete Andreja Babiša (ANO), ktorý od konca januára vládne v demisii. Svoj odchod z politiky Pelikán zdôvodnil medziiným názorovým rozchodom s hnutím ANO, ktorého členom však chce zostať. V apríli ďalej uviedol, že sa po odchode z politiky chce vrátiť do advokácie a mieni prednášať aj na právnickej fakulte.

Za Pelikána by mala do poslaneckých lavíc nastúpiť riaditeľka neziskovej organizácie Monika Červíčková, ktorá je prvou náhradníčkou na pražskej kandidátke hnutia ANO z vlaňajších volieb. Sľub by mohla zložiť v úvode schôdze dolnej komory, ktorá sa začne o týždeň.