Feherváryho vyspovedali v NHL: Nevynechali chľast, drogy aj sex!

Výkonom potešil na MS v Dánsku a pred draftom NHL sú predpovede veľmi priaznivé. Na vstupných pohovoroch sa však Martina Feherváryho (18) pýtali naozaj na všetko.

Feherváry je považovaný za jeden z najväčších talentov súčasného slovenského hokeja. Na drafte spolu s útočníkom Milošom Romanom (18) patrí medzi naše najväčšie nádeje. „Do Dallasu sa teším. Cestujem tam v stredu spolu s agentom. Dúfam, že si ma vyberú čo najvyššie a pôjde o čo najlepšiu organizáciu,“ tvrdí mladý obranca v rozhovore pre Pravdu.

Obaja spomínaní patria medzi 104 hráčov, ktorých pozvali na fyzické testy NHL Combine. Feherváry v testoch uspel celkom dobre, on sám však vidí aj medzery. "Mohol som byť pripravený aj lepšie. Keďže som len týždeň a pol predtým po majstrovstvách sveta ukončil sezónu, nemal som čas na špeciálnu prípravu. Celkový dojem však mám dobrý," hovorí v súčasnosti hráč švédskeho celku Husqvarna Vätterstad 1971 (HV71).

Na testoch absolvoval aj na vstupné pohovory s klubmi. Záujem o pohovor prejavilo 26 klubov NHL. Fehervárymu sa niektoré otázky zdali čudné, no bol pripravený na všetko. "Väčšina otázok sa opakuje – pýtajú sa vás na rodinu, sezónu a aký typ hráča ste. No vyskytli sa aj dosť zvláštne – napríklad, či fajčím marihuanu, pijem alkohol a chodievam von s dievčatami," dodáva.

V pokračovaní kariéry má taktiež jasno. "Určite sa nechcem vracať do juniorky. Vidím to na tri možnosti – buď budem pôsobiť na farme, v NHL alebo sa vrátim do Švédska," hovorí Martin, ktorého čaká koncom týždňa 22. až 23. júna v Dallase draft NHL.