Prognóza Kažimírových analytikov: Slovákov čaká najlepší rok od krízy

Slovenskej ekonomike sa darí najlepšie od krízy v roku 2008 a má byť ešte lepšie. Analytici z ministerstva financií pod Petrom Kažimírom (49) predpovedajú pre krajinu úspešné obdobie. Nezamestananosť bude klesať, platy a spotreba stúpať. Čo za tým je?

Rast platov má v tomto roku stúpať rekordne rýchlo - analytici očkávajú až 6 % nárast priemernej nominálnej mzdy v ekonomike. Zvýšenie bude vo všetkých sektoroch, najviac si však prilepšia zamestnanci v priemysle a verejnej správe. Podľa makroekonomickej prognózy Slovenska, ktorú pripravil Inštitút finančnej politiky na ministerstve financií, pribudne v tomto roku na trhu vyše 40-tisíc nových pracovných pozícií. „Rast potiahnu služby a priemysel, kde vznikne spolu takmer 30-tisíc nových pracovných miest. Oživenie v stavebníctve zvýši zamestnanosť v tomto sektore o viac než 3 %, čo je najviac od krízy. Aj naďalej bude pokračovať zvýšená participácia zahraničných pracovníkov, ktorá bude čiastočne tlmiť stupňujúce sa prehrievanie na trhu práce,“ uvádzajú experti rezortu financií Branislav Žúdel a Michal Habrman. Ekonomika v tomto roku vzrastie o viac než 4 percentá vďaka zvýšenej spotrebe domácností a rastúcemu exportu áut.

Rozbehnutá ekonomika by mala znížiť aj nezamestanosť, ktorá klesá nepretržite posledné dva roky. Ekonomický rast sa však prejaví aj vo zvyšovaní cien. Tie stúpnu tento rok o 2,5 %. Viac zaplatíme za potraviny, pohonné látky a budúci rok pôjdu mierne hore aj ceny energií. Negatívne môže Slovensko zasiahnuť uvalenie cla na dovoz áut do USA. „Zvýšenie ciel by malo zo štátov EÚ najväčší vplyv práve na Slovensko. Hoci export do USA predstavuje menej ako 3 %, dominantnou položkou je práve export automobilov. Ten tvorí až dve tretiny vývozu do tejto krajiny,“ upozorňujú analytici.

Čo môže za dobrú životnú úroveň

2018

● zvyšuje sa spotreba domácností

● väčší podiel súkromných investícií

● export výrobkov - produkcia nových SUV modelov vo VW

● nominálne mzdy budú rásť najrýchlejšie od krízy a potiahnu infláciu

● pribudne 40-tisíc prac. miest

2019

● nábeh produkcie v Jaguar Land Rover, pokračujúci nárast výroby VW

● ťahúňom bude export automobilového sektora

● horúco bude na trhu práce

2020, 2021

● efekt nabiehania novej automobilovej výroby bude postupne odznievať rovnako ako zahraničný dopyt

● spomalenie domácej spotreby a investícií

Darí sa Európanom

Radovan Ďurana, ekonomický analytik

- Slovenskej ekonomike sa darí, pretože sa darí európskym zákazníkom slovenských exportérov. Oživenie má na svedomí aj Európska centrálna banka, ktorá výrazne stimuluje ekonomický rast aj to, že Slovensko má veľké množstvo využitého kapitálu, pracuje viac ľudí, bohatstvo krajiny teda rastie. Veľké resty máme v poľnohospodárstve, ak by štát odbyrokratizoval podnikanie, mohli by sme rásť ešte rýchlejšie. Na tie nasledujúce roky bude rast miezd pomalší ako tento rok, ale na budúci rok sú ešte tieto prognózy pozitívne.