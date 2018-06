Mladý talent oddychuje: Pred draftom NHL si zaskočil na rybačku

Ideálny oddych. Pre Martina Fehérváryho (18) je ním rybačka, ktorú si viackrát doprial po úspešnej sezóne vyšperkovanej skvelými výkonmi na MS v Dánsku. Mladému hokejovému obrancovi sa darilo aj pri vode a fanúšikovia veria, že šťastie bude mať aj počas víkendového draftu NHL v Dallase.

Pred draftom okrem tréningov a študijných povinností oddychoval najradšej na rybačke. „Otec ma k tomu viedol od malička, teraz chodievam hlavne s partiou kamarátov a bývalých spoluhráčov. Vždy ma to bavilo, pri vode vypnem mobil a je to skvelý relax. Hlavne po sezóne to treba. Chytávam hlavne v okolí Bratislavy a obľúbil som si jeden súkromný rybník v Rači,“ dodal Martin Fehérváry.