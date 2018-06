Má to v krvi! Syn herečky Moniky Hilmerovej (43) a tanečníka Jara Bekera (45) Leonard (5) po svojich rodičoch zrejme podedil viac, ako sa na prvý pohľad zdá.

Roztomilý chlapček totiž zabŕdol do muziky, keď sa sám pustil do učenia sa na netradičnom hudobnom nástroji. „Nestihla som ho učiť, že na to je čas. Keď zbadal fujaru, našiel hneď cestu sám,“ napísala k zverejnenému videu na svojom internetovom profile hrdá mamička.