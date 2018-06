Nielen, že je presný pri priamych kopoch a penaltách, je k tomu aj pekelne rýchly. Reč je o portugalskej hviezde Cristianovi Ronaldovi (33).

Podľa nemeckej televízie bežal Cristiano v remízovom zápase so Španielskom rýchlosťou až 38.6 km/h. Ak by to bola pravda, bol by to svetový rekord odbehnutý futbalistom v súťažnom zápase.

Nemecká réžia sa však možno mierne zmýlila. Oficiálne štatistiky FIFA namerali Ronaldovi len niečo viac než 33 km/h. Aj tak to je však stále poriadna rýchlosť!