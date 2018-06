Farmári mieria do Bratislavy, podľa ministerky Matečnej ale doteraz nepožiadali o stretnutie

Vedia farmári protestujúci na traktoroch, že veľká časť požiadaviek z tzv. Košickej výzvy je už splnená? Spýtala sa vicepremiérka a šéfka Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR Gabriela Matečná (SNS) v reakcii na protestnú jazdu farmárov z východu SR do Bratislavy.

"My sme otvorení dialógu, ale do dnešného dňa sme od týchto farmárov nedostali žiadnu požiadavku na stretnutie," podčiarkla.

Upozornila, že Patrik Magdoško, zastupujúci Iniciatívu poľnohospodárov, bol neúspešným kandidátom strany Sieť vo voľbách do Národnej rady SR.

Protestujúci farmári by sa ho podľa nej mali opýtať, či sa nestali rukojemníkmi v jeho politickej kampani. "Niektoré body z Košickej výzvy však nepatria do gescie MPRV SR, ale do pôsobnosti Ministerstva vnútra SR, respektíve Generálnej prokuratúry SR," dodala.