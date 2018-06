Šokujúce video z paluby lietadla: Párik si to rozdával pred očami cestujúcich počas letu!

Tak toto ich dorazilo! Manželský pár letel do Mexika za oddychom, no počas letu ich prekvapila sexuchtivá dvojica.

Ak ste si mysleli, že ste už videli všetko, nie je to tak. Rozprávať o neuveriteľnom správaní sa niektorých ľudí by mohli manželia, ktorí cestovali do Mexika.

Kiley Tully zverejnila na Twitteri šokujúce video z paluby lietadla. Poslali jej ho rodičia, ktorí cestovali do Mexika. "Mama s otcom si vychutnávali pokojný let, no potom mi poslali toto," napísala Kiley na sociálnej sieti. Ťažko niečomu takému uveriť, keď to nevidíte na vlastné oči. No teraz sa na sexuchtivý pár, ktorý nezastavilo pred užívaním si ani lietadlo plné ľudí a denné svetlo, pozerá celý internet.

Video sa za dva dni stalo virálnym, lajklo ho 80-tisíc ľudí a ďalej šírilo 31-tisíc ľudí.