Ďalšia schôdzka vodcu KĽDR: Kim Čong-un sa stretol s čínskym prezidentom

Čínsky prezident Si Ťin-pching sa v utorok stretol so severokórejským vodcom Kim Čong-unom, ktorý je aktuálne na dvojdňovej návšteve Pekingu.

Zábery zo zvítania dvojice politikov odvysielala čínska televízia CCTV. Po prijatí so slávnostnou vojenskou poctou rokovania pokračovali v pekinskej Veľkej sále ľudu. Ako doplnila agentúra AP, Kim Čong-un by mal s najvyššími predstaviteľmi Číny hovoriť o ďalších plánoch a krokoch po minulotýždňovom stretnutí s prezidentom USA Donaldom Trumpom. Kimova cesta do Číny nasleduje po prelomovom summite v Singapure, kde sa severokórejský vodca stretol 12. júna s americkým prezidentom Trumpom. Schôdzka vyústila do Trumpovho prekvapivého vyhlásenia, že pozastaví spoločné vojenské cvičenia Spojených štátov so Soulom.

Čínsky prezident vyjadril po rozhovore s Kimom nádej, že Pchjongjangu i Washingtonu sa podarí plne implementovať výsledky minulotýždňového summitu. Prostredníctvom "zosúladeného úsilia príslušných krajín" sa rokovania o otázkach týkajúcich sa Kórejského polostrova vrátia späť na stôl a celková situácia smeruje k mieru a stabilite, povedal Si Ťin-pching Kimovi. Summit Si Ťin-pching označil za "dôležitý krok k politickému riešeniu jadrovej otázky Kórejského polostrova. Čína bude podľa jeho slov ako vždy v tomto procese zohrávať konštruktívnu úlohu.

Návšteva severokórejského vodcu v Číne zdôrazňuje "konštruktívnu úlohu", ktorú by mohol zohrať Peking v jadrovom odzbrojení Severnej Kórey, vyjadril sa na margo návštevy najvyššieho predstaviteľa Severokórejskej ľudovodemokratickej republiky (KĽDR) v Číne hovorca juhokórejského rezortu diplomacie No Kju-duk. Soul a Peking zdieľajú spoločný "strategický cieľ", a síce dosiahnuť "úplnú denuklearizáciu" Kórejského polostrova. Pokrok v oblasti jadrovej diplomacie umožnil nadviazať kontakty na vysokej úrovni medzi Severnou Kóreou a jej susedmi, dodal hovorca.