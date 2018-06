Trnavčania spoznali súpera v Lige majstrov: O postup doma pred prázdnymi tribúnami

Súperom futbalistov Spartaka Trnava v 1. kole kvalifikácie Ligy majstrov 2018/2019 bude HŠK Zrinjski Mostar z Bosny a Hercegoviny.

Rozhodol o tom utorkový žreb vo švajčiarskom Nyone, ktorý v tejto fáze súťaže spároval šestnásť dvojíc.

Úradujúci slovenský šampión figuroval na základe klubového koeficientu medzi nenasadenými tímami v tretej skupine. Do úvahy ako jeho súperi okrem Mostaru pripadali slávny škótsky klub Celtic Glasgow, FC Astana z Kazachstanu, srbský majster Crvena Zvezda Belehrad, izraelský Hapoel Be'er Ševa a albánsky šampión FK Kukësi.

Prvé zápasy sú na programe 10./11. júla, odvety 17./18. júla. Spartak by mal začať doma, ale pre trest od Európskej futbalovej únie (UEFA) bude hrať najbližšie dva súboje v európskych pohároch pred prázdnymi tribúnami svojho štadióna.

Žreb 1. kola kvalifikácie Ligy majstrov 2018/2019:

Torpedo Kutaisi - FC Šeriff Tiraspoľ

FK Škendija 79 Tetovo - The New Saints FC

FK Suduva Marijampole - APOEL Nikózia

NK Olimpija Ľubľana - Karabach Agdam FK

F91 Dudelange - Videoton FC

víťaz predkola - Malmö FF

HJK Helsinki - Vikingur Gota

PFC Ludogorec Razgrad - Crusaders FC

Cork City FC - Legia Varšava

Valur Reykjavík - Rosenborg Trondheim

FK Kukësi - Valletta FC

FC Flora Tallinn - Hapoel Be'er Ševa FC

FK Spartaks Jurmala - Crvena Zvezda Belehrad

Alaškert Jerevan FC - Celtic Glasgow

FC SPARTAK TRNAVA - HŠK Zrinjski Mostar

FC Astana - FC Sutjeska Nikšič

Kalendár Ligy majstrov 2018/2019:

26. júna: semifinále predkola

29. júna: finále predkola

10./11. júla: 1. zápasy 1. kola kvalifikácie

17./18. júla: 2. zápasy 1. kola kvalifikácie

23. júla: žreb 3. kola kvalifikácie

24./25. júla: 1. zápasy 2. kola kvalifikácie

31. júla/1. augusta: 2. zápasy 2. kola kvalifikácie

6. augusta: žreb play off

7./8. augusta: 1. zápasy 3. kola kvalifikácie

14. augusta: 2. zápasy 3. kola kvalifikácie

21./22. augusta: 1. zápasy play off

28./29. augusta: 2. zápasy play off

30. augusta: žreb skupinovej fázy

18./19. septembra: 1. kolo skupinovej fázy

2./3. októbra: 2. kolo skupinovej fázy

23./24. októbra: 3. kolo skupinovej fázy

6./7. novembra: 4. kolo skupinovej fázy

27./28. novembra: 5. kolo skupinovej fázy

11./12. decembra: 6. kolo skupinovej fázy

17. decembra: žreb osemfinále

12./13./19./20. februára: 1. zápasy osemfinále

5./6./12./13. marca: 2. zápasy osemfinále

15. marca: žreb štvrťfinále a semifinále

9./10. apríla: 1. zápasy štvrťfinále

16./17. apríla: 2. zápasy štvrťfinále

30. apríla/1. mája: 1. zápasy semifinále

7./8. mája: 2. zápasy semifinále

1. júna: finále (Estadio Metropolitano, Madrid)