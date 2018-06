Muž sa snažil uniesť bábätko priamo z obývačky: Prefíkaný trik, ktorý vystrašil mamu na smrť

Po hroznom zážitku sa bojí nechať deti hocikde samé. Cudzí muž sa snažil uniesť jej 10-mesačného synčeka.

Hrozivý zážitok sa stal Sharnice Dweyer z anglického Ashfieldu, ktorá je mamou Leeho a dcérky Skylar (1). Žena nechala deti hrať sa v obývačke a keď ich skontrolovala cez dvere, niečo sa jej nezdalo. Jej podozrenie bolo oprávnené. Cez okno sa na deti pozeral muž s kučeravými vlasmi a baseballovej čiapke.

Pre denník The Sun povedala, že na muža okamžite zakričala "kto je." Ten sa ju snažil presvedčiť, že je sociálny pracovník. "Ukázal mi telefón, na ktorom bola naša adresa a nejaký poštový kód. Tvrdil mi je ho poslali, aby mi odobral syna," spomína na svoju nočnú moru.

Sharnice mu vynadala do bláznov a rýchlo všetko pozamykala a skryla sa s deťmi v dome. "Netuším, ako dlho tam stál a pozeral sa na moje deti. Doma by mali byť v bezpečí. On nás musel určite sledovať už dlhšiu dobu."

Incidentom sa zaoberá aj polícia v Nottinghamshire.