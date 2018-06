Nebudete veriť, že sa pozeráte na tú istú ženu: Exfrajer kruto okomentoval jej telo, teraz by ju nespoznal!

Žena, ktorá mala krízu kvôli bývalému partnerovi, úplne zmenila svoj život k lepšiemu.

23-ročná Scarlett Skinner zostala totálne deprimovaná kvôli bývalému priateľovi, ktorý kruto okomentoval jej nohy, keď mala krátku sukňu. Povedal jej, že by "nemala nosiť nič krátke kvôli celulitíde, ktorú má na nohách". Je jasné, že jeho slová sa jej skutočne dotkli, no našťastie to malo iba pozitívne následky.

Prestala sa nezdravo stravovať, začal cvičiť a roky potom, ako jej jeho poznámky ublížili, vyzerá a cíti sa lepšie než kedykoľvek predtým. "Povedal mi, že to bolo pre moje vlastné dobro, pretože ľudia sa mi v klube smiali za chrbtom. Hocikto, kto povie, že by sme sa mali hanbiť za svoje telo, je odporný. No keďže mi to povedal niekto, kto mi bol blízky, poslúchla som ho," povedala Scarlett.

"Na raňajky som po celú dobu jedla len nezdravé veci, čokoládu, čipsy a sladkosti a moja sebadôvera klesla na dno. Totálne som sa skrývala a úplne som zmenila štýl obliekania. Začala som si všímať, že všetko, čo som nosila, boli dlhé a voľné veci. Vôbec som sa necítila sexi alebo atraktívna. Vždy som cítila tuk, ktorý mám na sebe. Necítila som sa vôbec dobre," povedala podľa Ladbible.

Trvalo veľmi dlho, kým prišla zmena, napriek tomu, že medzitým začala chodiť s úplne iným chlapcom. "Vedela som, že začínam priberať, ako som začala chodiť s novým priateľom. Bolo to proste len o pohodlí. Sedeli sme doma, sledovali sme filmy a jedla som všetky moje obľúbené jedlá. Aj tak som sa však necítila dobre kvôli môjmu výzoru. Môj spolubývajúci ma raz požiadal, aby som s ním šla behať a ja som nemohla dobehnúť ani na koniec cesty."

Celá zmena nastala až potom, čo absolvovala 12-týždňový výcvik v LDN Muscle Bikini Bible, kde sa začala celá jej premena a cesta k fitness. "Niečo v mojom mozgu sa proste zmenilo a to mi pomohlo. Bola som pod stresom kvôli tretiemu ročníku na vysokej škole, ale po tom, čo som sa vrátila z cvičenia a videla môj pokrok, cítila som sa úžasne. Teraz chodím cvičiť päťkrát do týždňa a urobila som aj iné zmeny, napríklad namiesto autobusom chodím pešo."

Je naozaj úžasné, ako Scarlett dokázala zobrať niečo negatívne a pretvoriť to na to, čím sa stala teraz.