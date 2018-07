Sarah našla v podlahe svojho domu milostné listy: Neuveríte, ako ľúbostný príbeh dopadol

Žena, ktorá objavila hromadu milostných listov pod podlahou nového domu, ktorú vymenili pred viac ako 60 rokmi, sa podarilo pár nájsť a zistila, že žili šťastne až do smrti.

Sarah Quic (38) renovovala starú chatu spolu so svojím partnerom a dcérou v Pontypridde v južnom Walese, keď narazila na zväzky listov. Po ďalšom zistení prišli na to, že si ich posielal pár Rena a John, ktorí spolu randili medzi rokmi 1940 a 1950. Väčšinu z nich poslal John, kým Rena žila so svojou mamou v Pontypridde. Listy rozprávajú príbeh o páre a začiatkoch ich vzťahu, ktorý bol rozdelený kvôli rôznym okolnostiam.

Pre Sarah to bol neoceniteľný nález a obraz o dobe, kedy bola láska a komunikácia o dosť jednoduchšia. "Čítali sme si veľa listov a boli naozaj romantické a nevinné, plné lásky. Počítali dni, dokým ju John nebude môcť navštíviť. Hovorili o veciach, ktoré budú robiť a neustále jej písal, že na ňu celý čas myslí. Bolo to romantické. John jej taktiež posielal kresby toho, čo videl so svojho okna. Naozaj romantické."

Napriek tomu, že listy boli dlhé roky zabudnuté a dokonca prežili požiar, boli naozaj v dobrom stave. Sarah a jej mama ich podľa Daily Mail rýchlo prečítali a potom sa rozhodli, že sa pokúsia pár skontaktovať. Urobila príspevok na Facebooku, aby nález zdieľala s ďalšími ľuďmi a dostala sa k nejakým príbuzným. Nakoniec sa ozval Renin synovec Aaron Morgan, ktorý odhalil šťastný koniec príbehu zobrazeného v zažltnutých listoch. John (82) a Rena (78) sa zobrali, mali dve deti, odišli do dôchodku a žijú v Cardigan v západnom Walese. Sarah sa preto rozhodla, že ich navštívi, aby im vrátila listy a priradila k menám tváre.

"Môj priateľ mi nikdy nenapísal list. Nič nemáme zaznamenané ručne, všetko je len digitálne, preto žijeme v dobe, kedy strácame kontakt. Skutočne to pre mňa bola lekcia z histórie Pontypridda. Rena písala nákupné zoznamy a odhadované sumy, koľko stála cesta do Cardifuu a o svojich priateľoch vo Whitchurch. Taktiež sú tam listy o malých hádkach medzi ňou, jej mamou a sestrou. Sú také krásne, že dúfam, že mi dovolia nechať v dome aspoň niekoľko z nich."

Sarah povedala, že ona a jej rodina chcú urobiť vlastný odkaz pre budúcich majiteľov domu. Tiež chcú nechať škatuľku v podlahových doskách a dúfajú, že to pre nich bude krásny malý objav.