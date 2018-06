Jozef z Martina bol na guatemalskej Fuego po výbuchu: Stál som zoči-voči smrtiacej sopke!

Jeho odvahu obdivujú aj najväčší odborníci na vulkány. Rodák z Martina - Jozef Stano (36) sa vybral k sopke Fuego v Guatemale len 7 dní po výbuchu a natočil zrejme prvé zábery jej dymiaceho krátera. Jeho videá nezaujali len odborníkov, ale obleteli aj tamojšie médiá.

Hoci sopka Fuego patrí k najaktívnejším na svete, väčšinou jej prejavy nie sú také katastrofické. Taký silný výbuch, aký prišiel 3. júna, ni­kto nečakal. Široké okolie pokryl popol a dolu svahmi sa zosunuli prúdy bahna, ktoré zavalili viacero dedín. Výsledkom je vyše 100 mŕtvych a 200 nezvestných ľudí.

Jozef Stano bol v tom čase v Guatemala City, ktoré je 45 km od besniacej sopky. „Bol tam popol po celom meste, ľudia chodili s rúškami na tvárach, aby ho nedýchali,“ opísal Novému Času slovenský cestovateľ. K vulkánu sa vybral 10. júna. „Šiel som sám, lebo som tam bol už dvakrát a poznal som cestu. Normálne je tam veľa ľudí, ale teraz som nestretol ani nohu. Oficiálne výlety tam turistické agentúry vôbec nerobili a aj domáci vraveli, že je to nebezpečné,“ spomína Jozef. Vybral sa na susednú sopku Acatenango, ktorá je o 200 m vyššia. „Bol som asi 2,5 km od krátera. Dá sa ísť aj bližšie, zhruba na 1 km, ale to už by som bol nižšie ako El Fuego a to by už bolo nebezpečné,“ dodal.

Ozvali sa mu z univerzity v USA

Jozef stále cestuje s dronom a robí videá pre svoje potešenie a pre známych. Nakrútil video aj z výstupu k sopke. To sa vzápätí objavilo aj v juhoamerických médiách a ozvali sa mu aj odborníci, ktorí chceli použiť jeho zábery. „Nečakal som, že moje video bude také úspešné. Ale som rád, že môžem pomôcť vulkanológom a to až z USA z Michiganskej univerzity. Snažia sa urobiť 3D model krátera, aby vedeli, čo sa môže stať v budúcnosti,“ pochválil sa autor videa. To bol aj dôvod, pre ktorý sa vybral hore aj druhýkrát o tri dni neskôr. Chcel urobiť detailnejšie zábery.

„Chcel som sa dostať aj do dedín, ktoré boli zasiahnuté, ale polícia tam nikoho nepúšťala. Záchranné práce stále prebiehali. Políciu som obišiel cez les, ale po 2 hodinách ma zastavila priekopa, ktorú vytvorila láva, tak som sa musel vrátiť. Všetko v lese bolo od popola a ja som vyzeral, akoby som sa v ňom váľal,“ opisuje strastiplnú cestu.

Kto mohol, pomáhal

Omnoho viac ho však rozrušilo utrpenie, ktorého bol svedkom. „V meste Antigua sme navštívili dve centrá, kde boli ľudia z postihnutých dedín. Doniesol som im aj so známymi z Antiguy nejaké jedlo. Stratili všetko a ľudia sa im snažili pomôcť, ako sa dalo,“ povedal a priznal nám, že je nakoniec možno aj rád, že sa do postihnutej oblasti nedostal skôr. „Keď som totiž videl fotky celých rodín ležiacich na zemi a zakrytých popolom, tak to bolo strašné,“ dodal.

Pochádza z Martina a v Južnej Amerike bol už minulý rok. Cestoval z Mexika do Peru cez viaceré krajiny a teraz sa vrátil, aby navštívil priateľov, ktorých si tam našiel. Netušil, že sa pritom stane svedkom najhoršieho výbuchu sopky v Guatemale za posledných 89 rokov.

