Redaktor robil rozhovor s bratom mafiána: Stačila jedna otázka, novinára zaliala krv

Na šesť rokov väzenia odsúdili v pondelok v Taliansku brata mafiánskeho bossa Carmineho Spadu a jeho komplica, a to za útok na novinára verejnoprávnej televízie RAI a kameramana z novembra 2017. Obaja navyše musia uhradiť odškodné vo výške 4 000 eur.

Sudcovia vyhodnotili fakt, že obžalovaný Roberto Spada je bratom významného mafiána, ako priťažujúcu okolnosť. Napriek tomu vyniesli rozsudok pod hranicou návrhu prokuratúry (8 rokov a deväť mesiacov).

Novinár Daniele Piervincenzi robil so Spadom rozhovor v kúpeľnej lokalite neďaleko Ríma a pýtal sa ho pri tejto príležitosti na kontakty s ultrapravicovým hnutím CasaPound. Na to však muž, ktorý je umiestnený vo vyšetrovacej väzbe v zariadení v Tolmezze pri Udine, reagoval úderom hlavy do novinára, ktorému zlomil nos. Následne zobral obušok a žurnalistu ním odohnal z dejiska rozhovoru.