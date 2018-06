Rozzúrení farmári vyrazili na Bratislavu: Polícia hrozí, že ich do hlavného mesta nepustí

Nespokojní farmári vyrazili z ďalekého východu, kde údajne nie je nič, až do Bratislavy. Na cestu sa vydali v pondelok ráno na traktoroch a postupne sa k nim pridávajú ďalší protestujúci.

Časť vyrazila z Michaloviec cez Moldavu nad Bodvou, Rožňavu a Rimavskú Sobotu až na miesto nocľahu v Detve. V utorok ich čaká jazda cez Zvolen, Zlaté Moravce, Nitru až do hlavného mesta. Ďalší vyrazili severnou trasou z Bardejova. Do hlavného mesta by chceli doraziť v utorok približne o 19. hodine. Na trase k Dunaju a naspäť pritom spália stovky litrov nafty. Polícia ich varuje, že im môže jazdu v hlavnom meste zakázať!

Do hlavného mesta by mali dôjsť v utorok približne o 19. hodine. „Uvidíme, podľa stavu na cestách, aká bude situácia, aká bude koordinácia s políciou, takže všetko závisí od toho,“ vysvetlil. V stredu chcú okrem iného navštíviť parlament a hlavné body v meste. Počas cesty na západ sa k nim podľa Magdoška budú farmári pripájať, ale aj odpájať. „Nie všetci idú až na Bratislavu, ale prejdú s nami len kus cesty na znak solidarity,“ dodal.

Generálna prokuratúra tvrdí, že už preskúmala 35 trestných vecí, ktoré sa týkali roľníkov z východného Slovenska. „O záveroch preskúmania bude najskôr informovaný pán generálny prokurátor. Akonáhle to jeho zdravotný stav umožní, bude generálny prokurátor osobne informovať verejnosť o výsledkoch preskúmania a prijatých opatreniach,“ uviedla hovorkyňa Andrea Predajňová.

Nový Čas oslovil aj ministerstvo pôdohospodárstva, ako vníma protest farmárov a či sa ministerka plánuje s nimi stretnúť. „So zástupcami poľnohospodárskych združení sa pravidelne stretávame a riešime úplne konkrétne témy. Absolútne nie je pravda, že sa požiadavky farmárov z východu nerealizujú. Práve naopak, nezanedbateľná časť je už splnená,“ uviedol Michal Feik z ministerstva.

Aký význam má vaša protestná jazda?

Prezídium Policajného zboru uviedlo, že neudelili poľnohospodárom výnimky na prejazd po diaľniciach a rýchlostných cestách. V prípade, že prídu na traktoroch do hlavného mesta, je polícia pripravená určiť im trasu alebo aj zakázať ďalšiu jazdu, ak to bude potrebné v záujme bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky.

Patrik Magdoško (40), Strážske

Otvoriť galériu Kolóna nespokojných farmárov vyráža z Hanisky pri Košiciach. Zdroj: kz

Vyrazilo nás z Michaloviec 20, no postupne sa pridávajú ďalší a ďalší. Spotreba bude veľká, z Michaloviec aj 400 litrov nafty! Odkaz do Bratislavy, kam prídeme v utorok večer, je jasný. Mladý farmár živí vidiek a vidiek živí mesto.

Andrej Harčarik (21), Haniska

Otvoriť galériu Andrej Harčarik (21). Zdroj: kz

Na ceste do Bratislavy spálim minimálne 200 litrov pohonných hmôt. Úspešní asi nebudeme.

Jaroslav (59), Ždaňa

Otvoriť galériu Jaroslav (59). Zdroj: kz

Viacerí neveríme, že to prinesie svoje ovocie, ale má to význam.