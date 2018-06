Justin Bieber neustále prekvapuje: Tretíkrát s tou istou

Pristihnutý pri čine! Lámač ženských sŕdc Justin Bieber (24) sa ukázal po boku modelky Hailey Baldwin (21).

Na tom by nebolo nič zvláštne, keby s kráskou nerandil v minulosti už minimálne dvakrát.

Kanadský spevák verejnosť neustále prekvapuje. Častokrát však nie svojím spevom, ale škandálmi a vzťahmi, ktoré strieda, až sa jeho fanúšikovia nestíhajú čudovať. Naposledy bol videný s mladou modelkou v New Yorku, konkrétne v Brooklyne, a neskôr v Rockefellerovom parku. Na fotografiách okoloidúcich vidieť, že od Hailey nevedel odlepiť ruky ani ústa.

Bieberove vzťahy

Zdroj z Justinovho okolia pre Us Weekly povedal:Ďalší zdroj prezradil:Nuž, ako sa hovorí, stará láska nehrdzavie a u Justina to platí dvojnásobne. Veď aj so Selenou Gomez sa schádzal a rozchádzal opakovane.

2010 - 2012

herečka a speváčka Selena Gomez (25)

2012 - 2015

krátke romániky s modelkou Hailey Baldwin (21), celebritou Kourtney Kardashian (39), modelkou Xeniou Deli (28), modelkou Mirandou Kerr (35) a herečkou a speváčkou Selenou Gomez (25)

2015 - 2016

modelka Hailey Baldwin (21)

2016

modelka Sofia Richie (19)

2017 - 2018

herečka a speváčka Selena Gomez (25)

2018

modelka Baskin Champion (22)

2018 - súčasnosť