Macedónska vláda schválila návrh zákona súvisiaci so zmenou názvu krajiny: Vyhraté však stále nemá

Macedónska vláda schválila v pondelok návrh zákona, ktorý súvisí s uzavretím bilaterálnej dohody s Gréckom o novom názve tejto bývalej juhoslovanskej republiky a s jej ratifikáciou v parlamente.

Vláda predloží tento návrh teraz zákonodarcom. Informovala o tom tlačová agentúra APA s odvolaním sa na miestne oficiálne zdroje.

Na ratifikáciu dohody, proti ktorej protestovali v Skopje v nedeľu odporcovia nového názvu krajiny, je potrebná jednoduchá väčšina hlasov, čo v prípade 120-členného zákonodarného zboru znamená za účasti najmenej 61 poslancov v rokovacej sieni minimálne podporu 31 z nich.

Názov Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko, pod ktorým bola krajina dočasne registrovaná od roku 1993 aj v Organizácii Spojených národov, by v zmysle dohody mal nahradiť názov Republika Severné Macedónsko. K realizácii obsahu dohody, ktorá by znamenala definitívne ukončenie viac ako štvrťstoročie trvajúceho sporu a otvorenie cesty Macedónska do euroatlantických štruktúr, by malo dôjsť postupne.

Dokument podpísali v nedeľu na gréckej strane Prespanského jazera ministri zahraničných vecí oboch krajín. Parlamenty oboch krajín musia dohodu ratifikovať. K oficiálnej zmene názvu krajiny by malo dôjsť až po plebiscite v Macedónsku plánovanom na jeseň 2018. Ak by občania v referende nový názov schválili, malo by dôjsť aj k úprave macedónskej ústavy. Keby sa tak nestalo, v krajine by sa mali uskutočniť predčasné parlamentné voľby, ktoré by sa stali súčasne aj akýmsi plebiscitom.