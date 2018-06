Herecké remeslo vykonáva telom aj dušou. Blonďavý chlapček sa narodil v Šali v roku 1967.

Svoj nezameniteľný hlas prepožičal v dabingu mnohým zahraničným hviezdam. Viac ako v Bratislave žije v Prahe, kde našiel svoju spriaznenú dušu - českého anesteziológa Štepána Rusína.

Spolu vychovávajú syna Vojtíška, ktorého biologickým otcom je Štepán. Vynosila im ho ich lesbická kamarátka. Herec sa však netají tým, že by do rodiny privítal aj ďalší prírastok, ktorého otcom by bol práve on sám. Viete, o koho ide?

Otvoriť galériu Herec Richard Stanke. Zdroj: gt