Na Slovensku už zviera nie je vec, no ako to vyzerá v praxi? Michalovi muž zrazil psíka, práva sa nedovolal!

Patria k sebe v dobrom i v zlom! Michalovi Lukáčovi (38) sa jeho miláčik Torpy počas vychádzky vytrhol a skončil rovno pod kolesami auta.

Vodič však ani len nezastavil. V súčasnej dobe sa psík v nemocnici zotavuje z vážneho úrazu. Od 1. septembra už nebude zviera v legislatíve považované za vec. Nový Čas zisťoval, čo sa zmení z pohľadu šoféra, ak zrazí psíka alebo iné zviera na ceste. Bude musieť aspoň zastaviť a zistiť stav poraneného zvieraťa?

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Psík Torpy (6) si svojho budúceho majiteľa vybral sám. „V septembri 2012 prišli na svet štyria havkáči. Pôvodne som si prišiel po jeho brata, lebo sa mi páčil viac, ale tento na mňa vyskočil a voľba už bola jasná,“ hovorí Michal, ktorý má Torpyho už šesť rokov a považuje ho za člena rodiny. Ani vo sne ho nenapadlo, že sa niekedy bude musieť báť o jeho život. „Minulú stredu večer som venčil Torpyho na Biskupickej ulici. Mal som ho na vôdzke, keď sa odrazu pred nami objavila mačka a on sa mi vytrhol z ruky,“ spomína na smutný okamih mladý muž.

Psík, ktorý doteraz poslúchal na každé jeho slovo, na to škaredo doplatil. „Na ceste sa objavilo modré kombi, ktoré išlo veľkou rýchlosťou a trafilo môjho psíka do boku,“ opisuje Michal detaily nešťastného úrazu. Ľahostajný vodič pokračoval v ceste ďalej a ani sa neotočil. „Kričal som na neho, aj som mu mával, ale on ma vôbec neregistroval,“ dodal sklamaný Michal. V tej chvíli sa sústredil len na svojho milovaného havkáča, nevšimol si značku a ani šoféra auta. Najdôležitejšie pre neho bolo to, aby štvornohého kamaráta zachránil. „Pomohla mi susedova priateľka s kamarátkou, ktorá ho odviezla, aby mohol ísť čím skôr na vyšetrenie,“ vysvetľuje Bratislavčan, ktorý sa veľmi bál o psíkov život.

Na klinike zistil, že stav je vážny a treba okamžite konať. „Torpymu spravili sono, mal vnútorné krvácanie pečene, ktoré museli zastaviť,“ spomína na boj jeho chlpáča o život. Momentálne je Torpy v nemocnici, kde sa zotavuje a čaká na operáciu kvôli vypadnutému kĺbu. „Neviem posúdiť mieru viny toho šoféra, ktorý zrazil Torpyho, no rád by som mu odkázal, nech sa snaží nabudúce pomôcť, ak by sa mu také niečo ešte stalo,“ dodáva Michal a vyzýva vodičov k ohľaduplnosti na cestách.

Kto preberá zodpovednosť za zranenie

Barbora Ficeková, advokátka

Každý prípad je potrebné posudzovať vzhľadom na individuálne okolnosti. Otázne je kto komu by dával náhradu škody.

1. Majiteľ nemá psa na vôdzke

a) zodpovednosť zostáva na majiteľovi

- majiteľ nemá psa na vôdzke, resp. pod kontrolou, príp. ktorý si nesplnil svoju všeobecnú prevenčnú povinnosť, potom je porušenie právnej povinnosti skôr na strane majiteľa psa, ako na vodičovi auta.

b) zodpovednosť je na vodičovi

- nemôže sa vo všeobecnosti vylúčiť zodpovednosť vodiča motorového vozidla - napr. ak by zrážke vedel zabrániť, alebo ak by psa (alebo iné zviera) zrazil úmyselne.

c) zodpovednosť je na oboch

- rovnako nie je možné vo všeobecnosti vylúčiť ani prípadnú spoločnú zodpovednosť majiteľa psa a vodiča motorového vozidla.

Čo sa zmení od 1. septembra?

Po zmene legislatívy - čo sa týka zmeny zákona, kedy zviera už nemá byť posudzované ako vec, to, že zviera nebude vecou, neznamená, že sa naň vzťahuje rovnaký právny režim ako na človeka. Aj naďalej teda bude veľký rozdiel v tom, či motorové vozidlo zrazí človeka, alebo zviera.

2. Majiteľ má psa na vôdzke

Skutočnosť, že majiteľ má psa pripevneného na vodítku ešte neznamená, že sa tým zbavuje zodpovednosti. Aj v takom prípade ho majiteľ môže pustiť príliš ďaleko, kde by napr. zasiahol do jazdnej dráhy vozidla. Pes sa môže niekedy aj takpovediac „vytrhnúť“ z ruky majiteľa a opäť spôsobiť zrážku tým, že samovoľne vojde do jazdnej dráhy vozidla. To isté sa môže stať aj na chodníku, kde napr. vodič parkuje a rešpektuje prítomnosť chodca a psa, avšak pes môže bezohľadu na vôľu majiteľa či vodiča, takpovediac „vbehnúť pod kolesá“. Každý prípad sa skúma osobitne. Nie je možné paušalizovať, kto by bol zodpovedný.