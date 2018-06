Veronika Velez-Zuzulová odovzdala Vlhovej prilbu a chystá sa na nový džob

Od posledného podujatia Svetového pohára alpských lyžiarok 2017/2018 uplynuli tri mesiace a slovenská lyžiarka Petra Vlhová pokračuje v príprave na sezónu.

Do jej prvých pretekov zostávajú ešte štyri. Nadviazať chce na šesť pódiových umiestnení z minulého ročníka a určite aj preraziť na vrcholnom podujatí, na MS vo švédskom Aare.

Vlhová v novembri minulého roka zvíťazila v slalome SP vo fínskom Levi, po Novom roku vo švajčiarskom Lenzerheide. Druhé miesto obsadila v tej istej disciplíne v americkom Killingtone, ako aj v paralelnom slalome vo francúzskom Courcheveli. Tretia priečka jej patrila na mestskom podujatí vo švédskej metropole Štokholm a v alpskej kombinácii v Crans Montane. V obrovskom slalome bola jej najlepším výsledkom siedma priečka v rakúskom Lienzi, no ku koncu sezóny súťažila aj v super-G a zjazde.

Naznačuje to, že slovenská reprezentantka sa chce stať všestrannejšou lyžiarkou, naďalej sa však zameriava predovšetkým na točivé disciplíny. "Rýchlostné disciplíny chceme jazdiť o čosi viac ako v minulom ročníku, ale pre nás sú stále priorita slalom a obrovský slalom. S alpskou kombináciou a super-G uvidíme podľa toho, ako sa budem cítiť," povedala Vlhová, ktorá mala 13. júna 23 rokov.

Celkovo absolvovala v uplynulej sezóne pod trénerským vedením Taliana Livia Magoniho vrátane zimných olympijských hier v Pjongčangu vyše 30 súťažných štartov, čo zvyšuje aj nároky na zázemie: "Zmenila som jedine servismana, mám ešte viac slovensko-taliansky tím, keďže je z Talianska. Všetko ide podľa plánu, trénujem, mám za sebou druhý výjazd, na ktorom sme skúšali aj rýchlostné disciplíny. Každou sezónou chceme pridávať preteky, na základe toho uvidíme, ako sa budem cítiť a ako mi to pôjde."

Vlhová sa v nemeckom Ofterschwangu i doma v Jasnej lúčila s kariérou Veroniky Velez-Zuzulovej. Nelúčila sa však s Velez-Zuzulovou, ktorá jej v pondelok mohla symbolicky odovzdať modrú prilbu s logom poisťovne, s ktorou Vlhová uzavrela dohodu o generálnom partnerstve. So spoločnosťou dlhé roky spolupracovala Velez-Zuzulová, ktorá zostáva súčasťou slovenského lyžovania: "Ešte sa rokuje, v ktorej televízii, ale budem komentovať preteky priamo z niektorých dejísk. Chcela by som začať v Courcheveli (21. a 22. decembra - pozn.). Mala by som rodiť koncom októbra, takže budem mať dva mesiace, aby som sa dala dokopy. Budem sa snažiť ísť už v Courcheveli s kamerou na prilbe a priblížiť slovenským divákom lyžovanie z profesionálnej strany. Často som sa v minulosti stretla s tým, že ľudia prepínali na zahraničné vysielanie. Budem pokračovať v avizovanej akadémii, otec už bol na prvom sústredení s mladými slovenskými lyžiarkami. Hneď, ako to bude možné, sa k nim pripojím."