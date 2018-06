Dievča uhryzol smrteľne jedovatý had, mladík s ňou uháňal do nemocnice: Veta policajta ho totálne dorazila

Partia kamarátov sa vybrala na turistiku do odľahlej džungle v juhoamerickej Guyane.

Tínedžerku Lizzy Ann Thomas však v divočine ukryzol smrteľne jedovatý had labaria (známy tiež ako Bothrops atrox) a išlo jej doslova o život. Kamaráti jej kožu na mieste uhryznutia vyrezali žiletkou a vytlačili krv. Potom nastal šok, keď v najbližšom zdravotnom zariadení odmietli kvôli dievčine v noci budiť zdravotné sestričky s tým, že aj tak majú len lieky proti bolesti. Jej kamarát Kevin ju tak musel viezť 5 hodín do nemocnice v hlavnom meste Georgetown.

Na svojom terénnom aute šľapol na plyn v snahe zachrániť Lizzy život. To však policajta, ktorý ho zastavil, nijako neobmäkčilo. Ďalej ich pustil až po zaplatení pokuty. ,,Uháňal som po tých príšerných cestách, aby som ju zachránil. Ona celý čas plakala a kričala, bol som s nervami v koncoch. Len som sa modlil, aby sme to stihli," povedal Kevin pre server Mail Online.

,,Vysvetlil som policajtovi, čo sa stalo a že Lizzy potrebuje urgentne protilátku. On povedal: ,To nie je môj problém.hovorí šokovaný mladík. ,,To nemajú policajti v Guyane trošku citu? Nemali by ľuďom pomáhať?!" nechápe.Kevin to s Lizzy do nemocnice stihol a život 19-ročnej dievčiny sa podarilo zachrániť. Mladého muža však čaká pojednávanie na súde a