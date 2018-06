Majstrami Slovenska v minifutbale sa v 20. ročníku McDonald’s Cup stali žiaci z Trenčína

V náročných poveternostných podmienkach na trávniku Národného tréningového centra v Poprade ukázalo osem futbalových tímov, ktoré súperili o titul Majstra Slovenska v minifutbale, že už na prvom stupni ZŠ nám rastú veľké futbalové talenty, a to nielen na športových školách.

Fotogaléria 26 fotiek v galérii

Najlepším sa však mohol stať len jeden a v jubilejnom 20. ročníku McDonald’s Cup zvíťazili a majstrovský titul si odniesli žiaci zo ZŠ Novomeského v Trenčíne.

Pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Slovenského futbalového zväzu, generálneho partnera turnaja McDonald´s a pod patronátom Mareka Hamšíka, hráča talianskeho klubu SSC Neapol a sedemnásobného Futbalistu roka, si sily vo futbalových zručnostiach zmeralo 64 hráčov a 16 hráčok z celého Slovenska. Účasť dievčat nielen v družstve, ale aj počas hry priamo na ploche, je pre tímy povinná už druhý rok a ešte viac futbal propaguje medzi všetkými deťmi, nielen chlapcami.

V prvom dni, v stredu 13. júna 2018, malí športovci bojovali o postup do

semifinále v dvoch skupinách. Aj keď predpoveď počasia neveštila nič

dobré, prvé zápasy žiaci odohrali ešte pod slnečnou oblohou. Postupne sa však pod Tatrami zatiahlo a v druhej polovici zápasov sa spustil dážď,

ktorý s malými prestávkami pokračoval až do druhého, finálového dňa.

Podľa správcov ihriska napadlo od stredajšieho popoludnia do štvrtkového rána až 60 litrov vody na meter štvorcový. Ale malí futbalisti, aj ich rodičia, ktorí mnohých prišli povzbudzovať aj z tých najvzdialenejších miest, sú zvyknutí, že futbal sa hrá za každého počasia a bez reptania vo štvrtok 14. júna 2018 pokračovali v súboji o konečné umiestnenie.

S odhodlaním dosiahnuť pre seba a pre svoju školu čo najlepšie

umiestnenie v turnaji odohrali oduševnené zápasy, v ktorých rozhodcovia

sledovali nielen dodržiavanie technických pravidiel a góly, ale aj fair

play správanie. Hráčom neudeľovali žlté a červené karty, ale zelené za

férové konanie, napríklad pri priznaní kontaktu s loptou pri vyhodnocovaní autu.

„Jubilejný 20. ročník minifubalového turnaja McDonald’s Cup potvrdzuje

nielen to, že to veľmi vydarený projekt, ale že futbal je na Slovensku

veľmi populárny a máme tu aj medzi deťmi veľa dobrých hráčov a hráčok,

zapálených trénerov a spokojných rodičov. A o toto nám všetkým ide

a verím, že sa takto budeme stretávať ešte dlhý čas,“ hodnotí turnaj

Samo Slovák, hlavný koordinátor Slovenského futbalového zväzu.

„Za 20 rokov McDonald’sCupu sa po trávnikoch prebehli desaťtisíce malých hráčov a hráčok, chlapcov aj dievčat a to je neskutočná vec. Každý rok sa do nášho minifutbalového turnaja pre žiakov 1. stupňa základných škôl zapája viac škôl a je úžasné sledovať, že deti chcú hrať a cítia hrdosť, že môžu reprezentovať svoju školu. Ďakujem aj partnerom, Slovenskému futbalovému zväzu a Ministerstvu školstva, bez ktorých by sme neboli schopní dosiahnuť takéto čísla,“ hovorí Zuzana Svobodová, PR /Communication Director, McDonald’s ČR a SR, generálny partner turnaja.

Do každého ročníka sa teraz zapája takmer 1000 škôl, ale „vidíme ešte

veľký priestor pre ďalšie školy a deti, ktorým môžeme spoločne

s partnermi ukázať, čo je to pohyb, tímová práca, aj zodpovednosť za

svoju úlohu v tíme. Radi by sme pokračovali ešte minimálne ďalších 20

rokov,“ uzatvára Z. Svobodová.

Produktovými partnermi turnaja McDonald´s, vďaka ktorým si nielen

víťazi, ale všetci účastníci turnaja odniesli pekné ceny, boli obľúbená

športová značka PUMA a spoločnosť SPORTISIMO. Víťazi turnaja

McDonald’sCup a zároveň Majstri Slovenska 2017/2018 získali zároveň

hlavnú výhru - výlet do Londýna a účasť na futbalovom zápase počas

tohtoročného októbra.

Majstrovstvá Slovenska 2017/2018 - 20. ročník McDonaldsCupu:

KONEČNÉ PORADIE:

1. miesto – ZŠ L. Novomeského 11, Trenčín

2. miesto – ZŠ Klačno 4, Ružomberok

3. miesto – ZŠ s VJM Alapiskola Tomášov-Fél

4. miesto – ZŠ Mládežnícka 3, Košice Šaca

5. miesto – ZŠ Mateja Bela, Kláštorná 4, Šamorín

6. miesto – ZŠ Československej armády 22, Prešov

7. miesto – ZŠ s MŠ Jozefa Murgaša, Šaľa

8. miesto – ZŠ Golianova, Banská Bystrica

V rámci turnaja boli za svoje výborné futbalové zručnosti ohodnotení

peknými futbalovými cenami aj individuálni hráči:

Najlepšia hráčka: Alžbeta Pažítková, ZŠ Mládežnícka, Košice

Najlepší hráč: Adam Rajnoha, ZŠ Klačno, Ružomerok

Najlepší strelec: Nathan Udvaroš, ZŠ s MŠ Jozefa Murgaša, Horná 22,

Šaľa – 10 gólov

Najlepší brankár: Nikolas Kopunec, ZŠ Novomeského, Trenčín

Počas slávnostného vyhlásenia výsledkov finálového stretnutia

McDonald’s Cup v Poprade boli ocenené aj futbalové tímy, ktorým

šťastie na trávnikoch McDonald’s Cup prialo menej, ale mali veľkú

podporu svojich fanúšikov. V online súťaži SRDCOM SPOLU vyhral 1.

najobľúbenejšítím zo ZŠ Gbeľany 5-dňový futbalový kemp od

18. - 22.6. 2018 na Slovensku pre celý 10-členný tím spolu s dvoma

učiteľmi, 2. najobľúbenejší tím zo ZŠ Juraja Fándlyho zo Serede

vyhral vstupenky na medzištátny prípravný zápas slovenskej

reprezentácie pred Ligou národov 2018/2019 s Dánskom a 3.

najobľúbenejší tím zo ZŠ sv. Don Bosca z Topoľčian vyhral GoPro

kameru na natáčanie futbalových zážitkov.