Súkromná vojna hviezd na MS: Ronalda velebia, Messi by sa najradšej zahrabal

Svetový šampionát v Rusku je súkromnou vojnou dvoch individualít.

Cristiano Ronaldo (33) vs. Lionel Messi (30) bojujú o to, kto z nich je najlepším futbalistom súčasnosti. Po prvých vystúpeniach je na tom lepšie kapitán Portugalska, ktorý hetrikom sfúkol Španielsko, zatiaľ čo kapitán Argentíny zažil totálne fiasko, keď po jeho nepremenenej penalte veľká Argentína iba remizovala s malým Islandom.

Veční rivali sú pozorne sledovaní nielen svojimi fanúšikmi, ale aj odborníkmi. Tí si o. i. všimli, že Messi premenil len päť z posledných desiatich pokutových kopov, ktoré kopal, zatiaľ čo Ronaldo premenil všetkých šesť, ku ktorým sa postavil... Portugalčan vedie aj v celkovom počte premenených penált...

„Bolí to. Zaslúžili sme si viac než jediný bod, keby som dal gól, bolo by to celkom iné,“ povzdychol si Leo po zápase, v ktorom chcel odštartovať svoju púť za najlepším výsledkom na majstrovstvách sveta. Pre seba i Argentínu, ktorá sa spolieha, že po 32 rokoch privezie domov pohár, ktorý pre Argentínu naposledy vybojoval tím okolo Diega Maradonu.

Kým Messiho tlak na jeho osobu láme, Ronaldo sa s ním vyrovnáva bravúrne. Nezlomil ho ani verdikt súdu v kauze daňových únikov v deň pyrenejského derby... Naopak, jeho výkon v súboji so Španielskom museli pochváliť aj tí, ktorí ho veľmi nemusia... Nielen futbalovo.

Ako sa vojna týchto hviezd nakoniec skončí? To si netrúfne predpovedať nik, ani ten najostrieľanejší kartár či hvezdár...

Rivalita v číslach

Penalty:

C. R.: 110 zo 133 = 82,7-percentná úspešnosť

L. M.: 82 zo 107 - 76,6-percentná úspešnosť

Hetriky:

C. R.: 51

L. M.: 47

Zlatá lopta:

C. R.: 5 (2008, 2013, 2014, 2016, 2017)

L. M.: 5 (2009, 2010, 2011, 2012, 2015)